Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии от жары за неделю скончались 10 человек

13.8.2020 14:04

Фото: cloudfront.net



Количество пострадавших от аномально жаркой погоды, установившейся в Японии, уже превысило 6,5 тыс. человек, сообщает Главное пожарное управление страны.



По данным японского ведомства, сочетающего в себе функции МЧС и скорой помощи, в течение последней недели из-за погоды скончались десять человек.



За несколько дней более шести с половиной тысяч японцев были госпитализированы с тепловыми ударами, отмечает управление. В период с 3 по 9 августа медики зафиксировали десять летальных исходов.



Как стало известно, в 180 случаях, которые были признаны тяжелыми, пациентам потребуется длительное лечение в условиях стационара. Состояние еще 2,4 тыс. пострадавших от жары и попавших в больницы японские медики оценивают как средней тяжести.



По данным ведомства, более половины тех, кто пострадал от жаркой погоды - пожилые люди. Японские жители, перешагнувшие 65-летний рубеж, зачастую не включают установленных в их домах кондиционеры из соображений экономии, а также любят подолгу находиться в саду. Поэтому власти страны вновь предупреждают старшее поколение, что при такой погоде следует более тщательно следить за своим самочувствием, пить больше жидкости и не перетруждаться.



Автор: Злата Богатова

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