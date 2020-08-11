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Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель


12:06
Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недельФото: cdn.agency

Первые партии отечественной вакцины от коронавируса предполагается выпустить уже в течение ближайших двух недель, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Совсем скоро созданный в России препарат уже направят медикам, передает РИА Новости.

Предполагается, что первые партии вакцины от коронавируса, произведенные уже в самое ближайшее время, направят медикам, и вакцинация будет добровольной, пояснил Михаил Мурашко. Министр также отметил, что производство препарата в первую очередь будет ориентировано на отечественный рынок. Вместе с тем, российская сторона будет предлагать производство новой вакцины на площадках за рубежом.

Накануне, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил о том, что в нашей стране официально зарегистрирована первая в мире вакцина от новой коронавирусной инфекции. Глава российского государства выразил надежду на массовый выпуск препарата, который будет налажен уже в самое ближайшее время, и при этом подчеркнул, что вакцинация будет "исключительно добровольной". По словам главы РФ, достижениями отечественных ученых смогут воспользоваться все желающие.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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