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Глава Литвы призывает ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии
19:27
Фото: livejournal.com
Как заявил сегодня президент Литвы Гитанас Науседа, Вильнюс считает нужным провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.
О необходимости обсудить состоявшиеся в РБ выборы президента политик говорил в телефонной беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает ТАСС.
Пресс-служба Гитанаса Науседы информирует о том, что президент Литвы обратился к Брюсселю с призывом более активно реагировать на ситуацию в Белоруссии. В ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, 11 августа, глава Евросовета согласился с мнением о том, что обстановка достаточно сложная.
Вопрос о возможном созыве саммита, а также использовании каких-либо других инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС, будет рассмотрен в самое ближайшее время.
Учитывая, насколько осложнилась обстановка у границ Евросоюза, Вильнюс вслед за Варшавой выступает с предложением обсудить положения в Белоруссии. Литовский лидер написал об этом в своем Twitter.
Накануне, 10 августа, с аналогичной инициативой выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Напомним, ранее стало известно о том, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве. В штабе кандидата на пост президента РБ подчеркивают, что такое ее решение стало для них полной неожиданностью. В последний раз представители команды Тихановской видели ее перед визитом в Центризбирком - накануне она вместе с адвокатом пришла подавать туда жалобу.
После того, как с Тихановской несколько часов не было связи, представители официального Вильнюса заявили о том, что она находится на их территории, ей предоставлено жилье и виза на год. По мнению литовского руководства, видеообращение Тихановской могло быть записано под давлением. Глава МИД страны также сообщил, что до приезда в Вильнюс она на несколько часов была задержана в Минске.
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