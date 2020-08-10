Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Литвы призывает ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

19:27

Фото: livejournal.com



Как заявил сегодня президент Литвы Гитанас Науседа, Вильнюс считает нужным провести чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.



О необходимости обсудить состоявшиеся в РБ выборы президента политик говорил в телефонной беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает ТАСС.



Пресс-служба Гитанаса Науседы информирует о том, что президент Литвы обратился к Брюсселю с призывом более активно реагировать на ситуацию в Белоруссии. В ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, 11 августа, глава Евросовета согласился с мнением о том, что обстановка достаточно сложная.



Вопрос о возможном созыве саммита, а также использовании каких-либо других инструментов, имеющихся в распоряжении ЕС, будет рассмотрен в самое ближайшее время.



Учитывая, насколько осложнилась обстановка у границ Евросоюза, Вильнюс вслед за Варшавой выступает с предложением обсудить положения в Белоруссии. Литовский лидер написал об этом в своем Twitter.



Накануне, 10 августа, с аналогичной инициативой выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.



Напомним, ранее стало известно о том, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве. В штабе кандидата на пост президента РБ подчеркивают, что такое ее решение стало для них полной неожиданностью. В последний раз представители команды Тихановской видели ее перед визитом в Центризбирком - накануне она вместе с адвокатом пришла подавать туда жалобу.



После того, как с Тихановской несколько часов не было связи, представители официального Вильнюса заявили о том, что она находится на их территории, ей предоставлено жилье и виза на год. По мнению литовского руководства, видеообращение Тихановской могло быть записано под давлением. Глава МИД страны также сообщил, что до приезда в Вильнюс она на несколько часов была задержана в Минске.



Автор: Злата Богатова

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