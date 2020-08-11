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В элитном районе Греции задержали вора в законе Сандрика


11.8.2020 21:07
В элитном районе Греции задержали вора в законе СандрикаФото: irk.today

Полиция Греции задержала 36-летнего уроженца Грузии Сандро Курасбедиани, известного в криминальных кругах как Сандрик, в фешенебельном южном пригороде Афин.

Как сообщает "Прайм Крайм", ранее власти Испании выдали ордер на его арест.

Уроженца Греции задержали в Кавури 5 августа на основании европейского ордера, который ранее был выдан властями Испании. Отмечается, что операция проводилась сотрудниками полиции департамента по преследованию международных преступных организаций совместно с представителями отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми Службы безопасности Аттики.

При себе Курасбедиани имел грузинский паспорт, однако греческие правоохранители склонны считать, что документы фальшивые. В ходе осмотра автомобиля криминального авторитета силовики нашли перцовый баллончик и кобуру от пистолета. На основании этого уроженца Грузи взяли под стражу за нарушение закона об оружии.

Ранее власти Испании объявили Сандрика в розыск по подозрению в различных преступлениях: создание ОПГ, подделка документов, незаконное хранение оружия, отмывание денег и мошеннические действия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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