Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В элитном районе Греции задержали вора в законе Сандрика

11.8.2020 21:07

Фото: irk.today



Полиция Греции задержала 36-летнего уроженца Грузии Сандро Курасбедиани, известного в криминальных кругах как Сандрик, в фешенебельном южном пригороде Афин.



Как сообщает "Прайм Крайм", ранее власти Испании выдали ордер на его арест.



Уроженца Греции задержали в Кавури 5 августа на основании европейского ордера, который ранее был выдан властями Испании. Отмечается, что операция проводилась сотрудниками полиции департамента по преследованию международных преступных организаций совместно с представителями отдела по борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми Службы безопасности Аттики.



При себе Курасбедиани имел грузинский паспорт, однако греческие правоохранители склонны считать, что документы фальшивые. В ходе осмотра автомобиля криминального авторитета силовики нашли перцовый баллончик и кобуру от пистолета. На основании этого уроженца Грузи взяли под стражу за нарушение закона об оружии.



Ранее власти Испании объявили Сандрика в розыск по подозрению в различных преступлениях: создание ОПГ, подделка документов, незаконное хранение оружия, отмывание денег и мошеннические действия.



Автор: Злата Богатова

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