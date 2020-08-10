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В Башкирии предотвратили теракт


14:24
В Башкирии предотвратили терактФото: tvzvezda.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке поджога здания местной администрации.

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Как стало известно, сотрудники УФСБ РФ по Башкортостану смогли вовремя вскрыть намерения местного жителя. В результате в Нефтекамске был предотвращен террористический акт. Предполагается, что задержанный собирался осуществить поджог здания администрации городского округа, используя кустарно изготовленное зажигательное устройство.

По данным ФСБ, злоумышленник намеревался дестабилизировать деятельность местных органов госвласти. Известно также, что задержанный призывал к протестам против действующего конституционного строя, публикуя соответствующие сообщения в Сети.

В связи с выявлением намерений жителя Нефтекамска уже возбудили уголовные дела по факту подготовки к теракту и публичных призывов к террористической деятельности. Отмечается, что задержанный начал давать показания.

Силовики в ходе обыска по месту его жительства изъяли компьютер и гаджеты, где содержатся сведения, имеющие значение для последующего расследования. Помимо информации о подготовке террористического акта там были обнаружены кадры с записью процесса изготовления и предварительных испытаний зажигательных смесей.

Напомним, в минувшем июле был задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, намеревавшийся осуществить теракт в Хабаровске. По данным ФСБ, мужчина выполнял указание главарей международных экстремистских группировок. После инцидента задержанный собирался покинуть Россию и направиться на Ближний Восток, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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