Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Башкирии предотвратили теракт

14:24

Фото: tvzvezda.ru



Сотрудники ФСБ задержали жителя башкирского города Нефтекамска по подозрению в подготовке поджога здания местной администрации.



Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.



Как стало известно, сотрудники УФСБ РФ по Башкортостану смогли вовремя вскрыть намерения местного жителя. В результате в Нефтекамске был предотвращен террористический акт. Предполагается, что задержанный собирался осуществить поджог здания администрации городского округа, используя кустарно изготовленное зажигательное устройство.



По данным ФСБ, злоумышленник намеревался дестабилизировать деятельность местных органов госвласти. Известно также, что задержанный призывал к протестам против действующего конституционного строя, публикуя соответствующие сообщения в Сети.



В связи с выявлением намерений жителя Нефтекамска уже возбудили уголовные дела по факту подготовки к теракту и публичных призывов к террористической деятельности. Отмечается, что задержанный начал давать показания.



Силовики в ходе обыска по месту его жительства изъяли компьютер и гаджеты, где содержатся сведения, имеющие значение для последующего расследования. Помимо информации о подготовке террористического акта там были обнаружены кадры с записью процесса изготовления и предварительных испытаний зажигательных смесей.



Напомним, в минувшем июле был задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, намеревавшийся осуществить теракт в Хабаровске. По данным ФСБ, мужчина выполнял указание главарей международных экстремистских группировок. После инцидента задержанный собирался покинуть Россию и направиться на Ближний Восток, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:42 В Минске протестующий блокировал движение по одной из веток метро

В Минске протестующий блокировал движение по одной из веток метро 14:14 В Таджикистане пытался покончить с собой глава Минтранса

В Таджикистане пытался покончить с собой глава Минтранса 00:30 В МВД Белоруссии сообщили о погибшем в ходе протестов

В МВД Белоруссии сообщили о погибшем в ходе протестов 00:09 Под Рязанью на летней подработке погиб 16-летний юноша

Под Рязанью на летней подработке погиб 16-летний юноша 10.8.2020 19:20 В Минске вновь задерживают протестующих