|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
17.7.2020 20:04
Фото: sputnik.ru
Задержан гражданин одной из центральноазиатских республик, намеревавшийся осуществить теракт в Хабаровске, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.
Представители ФСБ пояснили, что мужчина 1988 г.р. планировал выезд за рубеж.
Подозреваемый готовил террористическую атаку, собираясь использовать зажигательные устройства в местах массового скопления людей, сообщили в ФСБ. Установлено, что мужчина выполнял указание главарей международных экстремистских группировок. После инцидента задержанный собирался покинуть Россию и направиться на Ближний Восток, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористов.
Уточняется, что силовики изъяли в ходе обыска бутылки с зажигательной смесью, готовые к применению, а также холодное оружие и флаг международной террористической организации. Кроме того, в гаджете подозреваемого нашли видеокадры, на которых он приносит так называемую присягу главарям террористов, и переписку, в ходе которой обсуждался планируемый теракт.
На прошлой неделе сотрудникам регионального УФСБ удалось пресечь подготовку террористической атаки в Астрахани. В отношении задержанного местного жителя, который является сторонником запрещенного в России "Исламского государства", возбуждено уголовное дело.
Мужчина, личные данные которого пока не уточняются, был задержан дома. В ходе обыска по месту его проживания были найдены и изъяты пистолет системы "ПМ", который был кустарно переделан под боевые патроны, а также магазин к нему и девять патронов. После этого в его квартире также обнаружили гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2. Кроме того, в жилище подозреваемого нашли литературу, которая представляет собой запрещенные материалы экстремистского содержания.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|