Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России за сутки выявлено менее 5 тыс. заражений коронавирусом

12:15

Фото: vk.com



Впервые с конца апреля уровень суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в России опустился ниже отметки в 5 тыс., информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.



Как стало известно, за минувший день в РФ было зафиксировано 4 945 положительных тестов. Случаи заражения выявили на территории 84 регионов.



Показатель стал наиболее низким за последние пятнадцать недель. В последний раз менее 5 тыс. зараженных фиксировались лишь 23 апреля, когда были выявлены 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. Уже на следующий день, 24 апреля, в стране было зарегистрировано 5,8 тыс. положительных тестов на COVID-19, а потом уровень ежесуточного прироста продолжал увеличиваться.



На пике заболеваемости, который пришелся на 11 мая, в России за день было выявлено более 11,5 тыс. зараженных. Потом показатели начали постепенно понижаться. К началу августа ежедневный прирост колебался в промежутке от 5,4 до 5,1 тыс. Накануне, 10 августа, оперативный штаб информировал о 5 118 новых случаях заражения по стране.



За истекшие 24 часа в РФ было зарегистрировано 130 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. Признаны выздоровевшими почти 6,5 тыс. ранее заразившихся.



В общей сложности за период с начала пандемии в нашей стране зарегистрировали 897 599 случаев инфицирования. 15 131 зараженных скончались, более 703,1 тыс. уже выписаны из больниц, преодолев заболевание.



Автор: Злата Богатова

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