Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае из-за ливней объявили желтый уровень погодной опасности

10:47

Фото: smi2.net



Национальная метеорологическая обсерватория КНР объявила желтый уровень погодной опасности. Как передает сегодня агентство Синьхуа, прогноз распространяется на ближайшие сутки. По данным специалистов, во многих регионах страны ожидаются сильные ливни, которые могут сопровождаться ураганами.



Как указано в сообщении, обильные осадки вероятны в период с 8:00 по местному времени и в течение суток на значительных территориях КНР, в том числе, провинциях Ганьсу и Фуцзянь, в Нинся-Хуэйском автономном районе, в Сычуаньской впадине, во Внутренней Монголии на Тайване.



В ближайшие сутки в некоторых регионах уровень осадков может превысить отметку в 80 мм осадков в час. В Национальном метеорологическом центре пояснили, что затяжные дожди могут сопровождаться мощными порывами ветра и даже ураганами.



С учетом прогнозов метеорологов Министерство водных ресурсов КНР также объявило IV уровень экстренного реагирования в верховьях реки Хуанхэ - второй по протяженности в стране. В ведомстве пояснили, что в 7:06 по местному времени специалисты зафиксировали пик наводнения на гидрологической станции Таннайхай.



Автор: Злата Богатова

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