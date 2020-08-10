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В день юбилея Бандерас рассказал, что болен COVID-19


10.8.2020 23:40
Антонио БандерасФото: bipbap.ru
Антонио Бандерас

Известный киноактер Антонио Бандерас, которому 10 августа исполнилось шестьдесят лет, объявил о том, что заразился коронавирусом.

Артист сообщил об этом в своем инстаграме.

По словам Антонио Бандераса, он "вынужден праздновать свое 60-летие на карантине". По словам артиста, его тест на коронавирус оказался положительным. Несмотря на выявленное заражение COVID-19, отметил Бандерас, он "относительно хорошо", себя чувствует. Артист пояснил, что у него сейчас есть лишь ощущение некоторой усталости.

Актер заявил, что в период карантина собирается "читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы".

Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года в Малаге (Испания). Широкая известность пришла к артисту после съемок в фильме "Женщины на грани нервного срыва" знаменитого режиссера Педро Альмодовара. Позже актер уехал в Соединенные Штаты, где продолжил активно сниматься в кино. Среди наиболее известных фильмов с его участием: "Отчаянный", "Маска Зорро", "Кожа, в которой я живу".

Автор: Злата Богатова

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