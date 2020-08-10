Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В день юбилея Бандерас рассказал, что болен COVID-19

10.8.2020 23:40

Фото: bipbap.ru

Антонио Бандерас



Известный киноактер Антонио Бандерас, которому 10 августа исполнилось шестьдесят лет, объявил о том, что заразился коронавирусом.



Артист сообщил об этом в своем инстаграме.



По словам Антонио Бандераса, он "вынужден праздновать свое 60-летие на карантине". По словам артиста, его тест на коронавирус оказался положительным. Несмотря на выявленное заражение COVID-19, отметил Бандерас, он "относительно хорошо", себя чувствует. Артист пояснил, что у него сейчас есть лишь ощущение некоторой усталости.



Актер заявил, что в период карантина собирается "читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы".



Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года в Малаге (Испания). Широкая известность пришла к артисту после съемок в фильме "Женщины на грани нервного срыва" знаменитого режиссера Педро Альмодовара. Позже актер уехал в Соединенные Штаты, где продолжил активно сниматься в кино. Среди наиболее известных фильмов с его участием: "Отчаянный", "Маска Зорро", "Кожа, в которой я живу".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.8.2020 11:00 Агутин отказался выступать на агитационном концерте в Белоруссии

Агутин отказался выступать на агитационном концерте в Белоруссии 4.8.2020 22:05 Асмус прокомментировала предстоящую свадьбу Харламова

Асмус прокомментировала предстоящую свадьбу Харламова 4.8.2020 05:16 Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских артистов

Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских артистов 30.7.2020 14:34 Кэмерон Диаз решила всерьез заняться виноделием

Кэмерон Диаз решила всерьез заняться виноделием 30.7.2020 12:50 Экс-телохранитель Джоли рассказал, как ей удалось соблазнить Питта