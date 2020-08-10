|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В день юбилея Бандерас рассказал, что болен COVID-19
10.8.2020 23:40
Фото: bipbap.ru
Антонио Бандерас
Известный киноактер Антонио Бандерас, которому 10 августа исполнилось шестьдесят лет, объявил о том, что заразился коронавирусом.
Артист сообщил об этом в своем инстаграме.
По словам Антонио Бандераса, он "вынужден праздновать свое 60-летие на карантине". По словам артиста, его тест на коронавирус оказался положительным. Несмотря на выявленное заражение COVID-19, отметил Бандерас, он "относительно хорошо", себя чувствует. Артист пояснил, что у него сейчас есть лишь ощущение некоторой усталости.
Актер заявил, что в период карантина собирается "читать, писать, отдыхать и продолжать строить планы".
Антонио Бандерас родился 10 августа 1960 года в Малаге (Испания). Широкая известность пришла к артисту после съемок в фильме "Женщины на грани нервного срыва" знаменитого режиссера Педро Альмодовара. Позже актер уехал в Соединенные Штаты, где продолжил активно сниматься в кино. Среди наиболее известных фильмов с его участием: "Отчаянный", "Маска Зорро", "Кожа, в которой я живу".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|