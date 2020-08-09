Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих

00:34

Фото: lifedon.com.ua



В Минске против участников массовых акций протеста милиция начала применять водометы и слезоточивый газ.



По данным ряда источников, манифестации и стычки с силовиками сейчас продолжаются и в других городах Белоруссии, где сегодня прошли выборы на пост президента.



Милиция Минска применяет для разгона протестующих спецсредства, передает Sputnik Беларусь. Как стало известно, силовики используют водометы, раздаются хлопки и вспышки. Предположительно, в белорусской столице также применяются светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Демонстранты, вступающие в стычки с правоохранителями, начали сооружать баррикады из мусорных баков. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены манифестанты: акции протеста проходят в Минске и других городах Белоруссии.



Акции протеста начались практически сразу после того, как ЦИК страны обнародовал результаты голосования. Сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. По данным Центризбиркома и экзитпола, проводившегося по заказу канала СТВ, за президента отдали голоса более 70% граждан. Светлана Тихановская набрала от около 10%.



Вскоре после этого начались столкновения в столице на пересечении проспектов Машерова и Победителей. После закрытия большинства избирательных участков там собралось порядка трехсот молодых людей. Когда силовики начали задерживать некоторых, протестующие пытались отбить их у ОМОНа.



Примерно в 21:30 по местному времени (совпадает с московским) в Белоруссии начались перебои в работе информационных сайтов и порталов госструктур, включая ресурс, посвященный президентским выборам, передает ТАСС.



Ранее уже сообщалось о проблемах с интернетом в Минске и других белорусских городах, которые возникли в день голосования.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.8.2020 19:55 Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну

Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну 9.8.2020 17:29 США выводят войска из Норвегии

США выводят войска из Норвегии 9.8.2020 13:18 В день выборов в Минске возникли проблемы с интернетом

В день выборов в Минске возникли проблемы с интернетом 9.8.2020 12:57 Лукашенко заявил, что смог договориться с Путиным по задержанным россиянам

Лукашенко заявил, что смог договориться с Путиным по задержанным россиянам 9.8.2020 11:31 США перегруппируют свои войска в Европе, продвигаясь к России