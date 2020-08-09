|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих
00:34
Фото: lifedon.com.ua
В Минске против участников массовых акций протеста милиция начала применять водометы и слезоточивый газ.
По данным ряда источников, манифестации и стычки с силовиками сейчас продолжаются и в других городах Белоруссии, где сегодня прошли выборы на пост президента.
Милиция Минска применяет для разгона протестующих спецсредства, передает Sputnik Беларусь. Как стало известно, силовики используют водометы, раздаются хлопки и вспышки. Предположительно, в белорусской столице также применяются светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Демонстранты, вступающие в стычки с правоохранителями, начали сооружать баррикады из мусорных баков. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены манифестанты: акции протеста проходят в Минске и других городах Белоруссии.
Акции протеста начались практически сразу после того, как ЦИК страны обнародовал результаты голосования. Сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. По данным Центризбиркома и экзитпола, проводившегося по заказу канала СТВ, за президента отдали голоса более 70% граждан. Светлана Тихановская набрала от около 10%.
Вскоре после этого начались столкновения в столице на пересечении проспектов Машерова и Победителей. После закрытия большинства избирательных участков там собралось порядка трехсот молодых людей. Когда силовики начали задерживать некоторых, протестующие пытались отбить их у ОМОНа.
Примерно в 21:30 по местному времени (совпадает с московским) в Белоруссии начались перебои в работе информационных сайтов и порталов госструктур, включая ресурс, посвященный президентским выборам, передает ТАСС.
Ранее уже сообщалось о проблемах с интернетом в Минске и других белорусских городах, которые возникли в день голосования.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|