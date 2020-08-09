ИнтерНовости - новости в стране и мире
США перегруппируют свои войска в Европе, продвигаясь к России
США перегруппируют свои войска в Европе, продвигаясь к России
В Индии при пожаре в центре для больных COVID-19 погибли семь человек
В Индии при пожаре в центре для больных COVID-19 погибли семь человек
Под Калининградом двое детей получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ
Под Калининградом двое детей получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующихБелорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих
Барщевский прокомментировал обвинение в изнасилованииБарщевский прокомментировал обвинение в изнасиловании
Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть странуЗадержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну
СМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млнСМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн
Под Калугой при неудачном выполнении сложной фигуры погиб пилотПод Калугой при неудачном выполнении сложной фигуры погиб пилот

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих


00:34
Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующихФото: lifedon.com.ua

В Минске против участников массовых акций протеста милиция начала применять водометы и слезоточивый газ.

По данным ряда источников, манифестации и стычки с силовиками сейчас продолжаются и в других городах Белоруссии, где сегодня прошли выборы на пост президента.

Милиция Минска применяет для разгона протестующих спецсредства, передает Sputnik Беларусь. Как стало известно, силовики используют водометы, раздаются хлопки и вспышки. Предположительно, в белорусской столице также применяются светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Демонстранты, вступающие в стычки с правоохранителями, начали сооружать баррикады из мусорных баков. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены манифестанты: акции протеста проходят в Минске и других городах Белоруссии.

Акции протеста начались практически сразу после того, как ЦИК страны обнародовал результаты голосования. Сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. По данным Центризбиркома и экзитпола, проводившегося по заказу канала СТВ, за президента отдали голоса более 70% граждан. Светлана Тихановская набрала от около 10%.

Вскоре после этого начались столкновения в столице на пересечении проспектов Машерова и Победителей. После закрытия большинства избирательных участков там собралось порядка трехсот молодых людей. Когда силовики начали задерживать некоторых, протестующие пытались отбить их у ОМОНа.

Примерно в 21:30 по местному времени (совпадает с московским) в Белоруссии начались перебои в работе информационных сайтов и порталов госструктур, включая ресурс, посвященный президентским выборам, передает ТАСС.

Ранее уже сообщалось о проблемах с интернетом в Минске и других белорусских городах, которые возникли в день голосования.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламыВ озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламы
Адвокат Ефремова заговорил о попытке фальсифицировать доказательстваАдвокат Ефремова заговорил о попытке фальсифицировать доказательства
В Бейруте больше не надеются найти выживших после взрываВ Бейруте больше не надеются найти выживших после взрыва
Лукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношенияхЛукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношениях
На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителямиНа границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru