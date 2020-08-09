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В Белоруссии объявили предварительные итоги президентских выборов


11:37
В Белоруссии объявили предварительные итоги президентских выборовФото: livejournal.com

По данным ЦИК Белоруссии, за действующего главу государства Александра Лукашенко на вчерашних выборах отдали голоса 80,23% избирателей.

Представительницу оппозиции Светлану Тихановскую поддержали 9,9% граждан.

Предварительные итоги выборов на пост президента, которые проходили в Белоруссии накануне, 9 августа, огласила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. В ходе сегодняшнего брифинга она сообщила о том, что Анна Канопацкая набрала 1,68% голосов, Сергей Черечень - 1,12%, Андрей Дмитриев - 1,04%.

По словам Ермошиной, против всех голосовали 6,02% избирателей. Предполагается, что окончательные данные подведут до конца текущей недели. По состоянию на 20:00 минувшего воскресенья, 9 августа, явка составляла 84,05% избирателей.

Вскоре после того, как были оглашены первые итоги голосования, согласно которым Лукашенко уверенно лидировал, в белорусских городах начались акции протеста. Участники манифестаций начали вступать в стычки с силовиками, после чего правоохранители применили спецсредства для разгона толпы.

В штабе Светланы Тихановской, ссылаясь на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий, ранее объявили о том, что она победила на двадцати избирательных участках в Минске и Минском районе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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