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В Вашингтоне в перестрелке погиб подросток, ранены более 20 человек
00:13
Фото: st-s.pro
В столице Соединенных Штатов произошла перестрелка, в которой погиб 17-летний юноша.
По предварительным данным, ранения получили около двадцати человек.
Как передают американские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Вашингтона, состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Двенадцать человек получили легкие ранения.
Со слов очевидцев, стрельба произошла на юго-востоке американской столицы. Злоумышленники открыли огонь по участникам вечеринки. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало, мотивы нападавших также остаются неизвестными.
На кадрах, распространившихся позже в социальных сетях, можно увидеть, как несколько человек ведут стрельбу по толпе. Люди в этот момент начинают в панике разбегаться.
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