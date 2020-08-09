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В горах Кабардино-Балкарии погиб 81-летний альпинист из Петербурга
9.8.2020 21:06
Фото: vk.com
В ущелье Адыл-су получил смертельные травмы, попав под камнепад, 81-летний петербуржец, сообщили представители ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
ЧП случилось в воскресенье, 9 августа. В ведомстве пояснили, что пожилой покоритель гор в момент камнепада находился на высоте 3,74 тыс. м.
Петербуржец совершал восхождение на территории Эльбрусского района, неподалеку от пика "Трапеция". По данным ведомства, житель Северной столицы 1939 г.р. прибыл в горы в составе группы из шести альпинистов, которая не была официально зарегистрирована у спасателей.
Сотрудники Эльбрусского спасательного отряда МЧС России смогли спустить тело погибшего мужчины с высокогорья, после чего оно было передано следственно-оперативной группе. Местные правоохранители приступили к проверке по факту гибели альпиниста.
Ранее сообщалось о гибели в Крыму вице-президента гильдии продюсеров России Виктора Глухова. ЧП случилось, когда он совершал прогулку по "Тропе Голицына". По словам представителей местных властей, делая фотографии, Глухов оступился и упал со скалы, получив смертельные ранения.
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