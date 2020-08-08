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В Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров России


8.8.2020 05:19
В Крыму погиб вице-президент гильдии продюсеров РоссииФото: shans-na-schastye.ru

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб во время поездки в поселок Новый свет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местного правительства.

Согласно предварительной информации, он получил смертельные травмы, сорвавшись со скалы.

ЧП случилось, когда Виктор Глухов совершал прогулку по "Тропе Голицына".  По словам представителей местных властей, делая фотографии, вице-президент гильдии продюсеров оступился и упал со скалы. В результат он получил ранения, не совместимые с жизнью.

Отмечается, что Глухов ранее прибыл на полуостров для участия в кинематографическом форуме, который организован близ Судака.  Предполагалось, что вице-президент гильдии продюсеров России будет выступать перед молодыми коллегами, съехавшимися на встречу в Крым.

Сведения о смерти Глухова ранее подтвердили в пресс-службе Гильдии продюсеров, пояснив, что на территории Крыма произошел несчастный случай.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту трагического инцидента, передают местные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб.

Автор: Злата Богатова

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