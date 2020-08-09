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Под Калугой при неудачном выполнении сложной фигуры погиб пилот


9.8.2020 18:32
Под Калугой при неудачном выполнении сложной фигуры погиб пилотФото: studfiles.net

На территории Калужской области разбился самолет, пилот которого пытался выполнить сложную фигуру "бочка", передают российские СМИ.

Обстоятельства ЧП, в результате которого погиб 53-летний житель Москвы, сейчас выясняет транспортная прокуратура.

Трагический инцидент случился около 14:30 на посадочной площадке "Кудиново", которая находится в Малоярославецком районе Калужской области. Как информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, там произошла жесткая посадка легкомоторного самолета.

В момент аварии на борту воздушного судна находился пилот, получивший смертельные ранения и погибший на месте. Установлено, что самолетом управлял 53-летний житель Москвы. Во время полета его друг вел съемку: кадры предназначались для продажи самолета.

Пилот пытался осуществить фигуру "бочка", но не смог. Потеряв управление, он допустил падение воздушного судна, пояснили представители прокуратуры. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.

Автор: Злата Богатова

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