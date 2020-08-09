ИнтерНовости - новости в стране и мире
США перегруппируют свои войска в Европе, продвигаясь к России
США перегруппируют свои войска в Европе, продвигаясь к России
В Индии при пожаре в центре для больных COVID-19 погибли семь человек
В Индии при пожаре в центре для больных COVID-19 погибли семь человек
Под Калининградом двое детей получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ
Под Калининградом двое детей получили ранения при взрыве снаряда времен ВОВ
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующихБелорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих
Барщевский прокомментировал обвинение в изнасилованииБарщевский прокомментировал обвинение в изнасиловании
Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть странуЗадержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну
СМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млнСМИ: число заразившихся коронавирусом в США превысило 5 млн
Под Калугой при неудачном выполнении сложной фигуры погиб пилотПод Калугой при неудачном выполнении сложной фигуры погиб пилот

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Помощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрациейПомощь пострадавшей участнице проектов, согласовано с администрацией
ХомячокХомячок
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Волгограде утонули четверо студентов из Индии


9.8.2020 16:05
В Волгограде утонули четверо студентов из ИндииФото: vk.com

Правоохранительные органы Волгограда приступили к проверке по факту гибели четырех иностранных студентов.

По предварительным данным, четверо молодых людей утонули в Волге. Трое индийцев пытались спасти земляка, не умевшего плавать.

В Волгограде правоохранители выясняют обстоятельства гибели студентов из Индии, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, иностранные граждане обучались в одном из местных вузов и пришли отдохнуть на берег Волги вместе с сокурсниками.

ЧП сучилось на пляже у хутора Бобры в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как стало известно, сначала в воду зашел один индиец. Не умея плавать, он начал тонуть и закричал. На помощь к нему бросились другие иностранные студенты, причем не один из них также не умел плавать. В результате все четверо молодых людей погибли.

Спасатели нашли тела погибших молодых людей через сутки, отметили представители СКР.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламыВ озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламы
Адвокат Ефремова заговорил о попытке фальсифицировать доказательстваАдвокат Ефремова заговорил о попытке фальсифицировать доказательства
В Бейруте больше не надеются найти выживших после взрываВ Бейруте больше не надеются найти выживших после взрыва
Лукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношенияхЛукашенко: Беларусь и Россия находятся не в братских, а партнерских отношениях
На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителямиНа границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru