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В Волгограде утонули четверо студентов из Индии
9.8.2020 16:05
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Волгограда приступили к проверке по факту гибели четырех иностранных студентов.
По предварительным данным, четверо молодых людей утонули в Волге. Трое индийцев пытались спасти земляка, не умевшего плавать.
В Волгограде правоохранители выясняют обстоятельства гибели студентов из Индии, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. По данным ведомства, иностранные граждане обучались в одном из местных вузов и пришли отдохнуть на берег Волги вместе с сокурсниками.
ЧП сучилось на пляже у хутора Бобры в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как стало известно, сначала в воду зашел один индиец. Не умея плавать, он начал тонуть и закричал. На помощь к нему бросились другие иностранные студенты, причем не один из них также не умел плавать. В результате все четверо молодых людей погибли.
Спасатели нашли тела погибших молодых людей через сутки, отметили представители СКР.
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