Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Агутин отказался выступать на агитационном концерте в Белоруссии

11:00

Фото: ossetia.news



Российский певец Леонид Агутин сообщил, что не будет завтра, 8 августа, выступать в Гродно.



Накануне президентских выборов в Белоруссии были анонсированы концерты с участием российских и американских звезд. Предполагалось, что артисты выступят в Минске и других городах страны.



Как написал Леонид Агутин на своей странице в соцсети, он принял решение отменить поездку в Гродно. По словам артиста, обратившегося к белорусам, он отказался от выступления за завтрашнем концерте, по их "многочисленным и настоятельным просьбам". Поблагодарив белорусских поклонников за их "вежливость, искренность, уважение и любовь", Агутин выразил надежду на то, что концерт состоится совсем скоро и уже при других обстоятельствах.



Ранее в Белоруссии было объявлено о концертах с участием американских, российских и украинских звезд. Выступления были запланированы в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и других городах страны. Зрители могут попасть на них совершенно бесплатно. По данным белорусских СМИ, концертные мероприятия организуются властями.



Среди артистов, которые были анонсированы на 8 августа, также назывались Григорий Лепс и Владимир Пресняков, а также группы "Дискотека авария", "Фабрика" и "Отпетые мошенники".



Ранее от участия в агитационных выступлениях уже отказались группы RASA, "Краски" и "Кар-Мэн", Стас Пьеха, Александр Панайотов, а также сославшаяся на пандемию коронавируса победительница пятой "Фабрики звезд" Юлианна Караулова. Американские рэперы Tyga и Saint Jhn объявили о том, что не поедут в Белоруссию, указав на то, что не собирались участвовать в "политически мотивированных" мероприятиях.



Автор: Злата Богатова

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