|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Агутин отказался выступать на агитационном концерте в Белоруссии
11:00
Фото: ossetia.news
Российский певец Леонид Агутин сообщил, что не будет завтра, 8 августа, выступать в Гродно.
Накануне президентских выборов в Белоруссии были анонсированы концерты с участием российских и американских звезд. Предполагалось, что артисты выступят в Минске и других городах страны.
Как написал Леонид Агутин на своей странице в соцсети, он принял решение отменить поездку в Гродно. По словам артиста, обратившегося к белорусам, он отказался от выступления за завтрашнем концерте, по их "многочисленным и настоятельным просьбам". Поблагодарив белорусских поклонников за их "вежливость, искренность, уважение и любовь", Агутин выразил надежду на то, что концерт состоится совсем скоро и уже при других обстоятельствах.
Ранее в Белоруссии было объявлено о концертах с участием американских, российских и украинских звезд. Выступления были запланированы в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и других городах страны. Зрители могут попасть на них совершенно бесплатно. По данным белорусских СМИ, концертные мероприятия организуются властями.
Среди артистов, которые были анонсированы на 8 августа, также назывались Григорий Лепс и Владимир Пресняков, а также группы "Дискотека авария", "Фабрика" и "Отпетые мошенники".
Ранее от участия в агитационных выступлениях уже отказались группы RASA, "Краски" и "Кар-Мэн", Стас Пьеха, Александр Панайотов, а также сославшаяся на пандемию коронавируса победительница пятой "Фабрики звезд" Юлианна Караулова. Американские рэперы Tyga и Saint Jhn объявили о том, что не поедут в Белоруссию, указав на то, что не собирались участвовать в "политически мотивированных" мероприятиях.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|