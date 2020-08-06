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В мире число заразившихся СOVID-19 превысило 19 млн человек


10:31
В мире число заразившихся СOVID-19 превысило 19 млн человекФото: buzuluk56.ru

За период с начала пандемии коронавируса в мире заболевание было выявлено уже у более чем 19 млн жителей разных стран.

Суточный прирост составил 336 447 человек.

По состоянию на утро пятницы, 7 августа, число зараженных СOVID-19 в мире составляет 19 089 364 человек, информирует университет Джонса Хопкинса (США), продолжающий отслеживать статистические данные по пандемии коронавируса. Днем раньше сообщалось о суточном приросте в 272 917 новых случаев заражения.

Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом с вчерашних 706 761 увеличилось до 714 744.

Наибольшее число зараженных зафиксировано на территории США, где инфицированы были свыше 4,8 человек. За последние сутки в стране было выявлено еще около 60 тыс. заболевших. Жертвами коронавируса стали уже более 160 тыс. пациентов, в том числе, около 1,8 тыс. - за минувшие 24 часа.

Ранее появились сведения о том, что более трети случаев, связанных с утечкой персональных данных пациентов с коронавирусной инфекцией, зафиксированы в России. Как отмечалось в отчете, подготовленном компанией InfoWatch, инциденты происходили по вине сотрудников медицинских учреждений либо других организаций, располагавших доступом к спискам зараженных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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