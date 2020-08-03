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Свыше трети утечек сведений пациентов с COVID-19 пришлось на Россию
04:47
Фото: marketingaffiliategems.com
Более трети случаев, связанных с утечкой персональных данных пациентов с коронавирусной инфекцией, было зафиксировано в России.
Об этом пишут сегодня "Известия" со ссылкой на отчет, представленный компанией InfoWatch. В публикации указано, что инциденты происходили по вине сотрудников медицинских учреждений либо других организаций, располагавших доступом к спискам зараженных.
Газета цитирует отчет, подготовленный специалистами российской компании InfoWatch, которая специализируется на информационной безопасности. В нем отмечается, что за первые шесть месяцев этого года в общей сложности было зафиксировано более семидесяти утечек, и двадцать пять из них - в нашей стране.
Весте с тем, объем скомпрометированных персональных данных позволяет сделать вывод о том, что в России от такого рода инцидентов пострадали около 35,5 тыс. человек, тогда как в мире речь идет уже о 3,43 млн пациентов.
В отчете уточняется, что речь идет о персональной информации не только пациентов с подтвержденным COVID-19, но и тех, у кого подозревали заражение, а также контактных лиц и нарушителей карантинных ограничений.
Специалисты сообщают, что лишь 25% утечек произошло по вине хакеров. Все остальные случаи связаны с теми, кто мог иметь доступ к соответствующим информационным ресурсам, в частности, сотрудниками медицинских учреждений, аэропортов и т.д.
В отчете аналитиков InfoWatch отмечается, что публикация сведений, касающихся зараженных пациентов, нередко приводила к агрессивному отношению общественности в их отношении.
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