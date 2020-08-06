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В монастыре на Урале, который удерживает схимонах Сергий, скончалась девочка
00:54
Фото: sledcom.ru
Подросток страдал тяжелым хроническим заболеванием, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
В Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области девочка приехала вместе с отцом и матерью.
В хосписе уральского монастыря, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов), скончалась девочка-подросток. Ранее у нее было диагностировано онкологическое заболевание.
Причины смерти 15-летней девушки предстоит установить экспертам, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Свердловской области.
Официальных комментариев от региональных главка МВД и СУ СКР по поводу смерти подростка пока не последовало.
Как заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, подтверждается информация, которая ранее уже распространилась в соцсетях. По его словам, речь не идет о криминальных причинах смерти подростка.
В монастыре сейчас работает следственная группа, выясняя все обстоятельства случившегося, отметил Мороков.
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