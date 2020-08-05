Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сочи медведи растерзали школьника

5.8.2020 13:26

Фото: kapital.kz



Следственные органы Краснодарского края возбудили уголовное дело после трагической гибли одиннадцатилетнего школьника, передают российские СМИ.



По предварительным данным, мальчика загрызли медведи, когда он приблизился к их вольеру.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, хищники напали на ребенка накануне вечером, 4 августа, на улице Армавирской поселка Дагомыс. ЧП случилось на территории, которую ранее арендовала коммерческая организация.



В вольере, установленном на участке, содержались два диких медведя. Ребенок смог пройти к животным через незапертую металлическую калитку. Хищники втянули его к себе, когда мальчик оказался рядом с решеткой. В результате школьник скончался на месте от полученных травм.



В рамках уголовного дела следователям предстоит выяснить, в частности, было ли правомерным содержание диких зверей, а также как ребенок мог оказаться рядом с животными.



Оба медведя после ЧП были застрелены, сообщают региональные СМИ.



Автор: Злата Богатова

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