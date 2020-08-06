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Участник «Тура Польши» впал в кому после страшной аварии на финише


6.8.2020 13:45
Участник «Тура Польши» впал в кому после страшной аварии на финишеФото: ocdn.eu

23-летний велогонщик Фабио Якобсен впал в кому после ЧП, случившегося на последних метрах дистанции. Голландский спортсмен получил тяжелые травмы и потерял много крови, врезавшись в ограждение на огромной скорости. Судя по видео, аварию мог спровоцировать лидер гонки Дилан Груневеген.

ЧП случилось на 1-м этапе многодневной гонки "Тур Польши". Врачи, диагностировавшие у Фабио Якобсена серьезную травму головы, ввели его в состояние медикаментозной комы. По данным зарубежных СМИ, велогонщик потерял много крови. Повреждений мозга не выявлено, однако состояние 23-летнего спортсмена остается тяжелым.

На официальном сайте велогонки появились сообщения о том, что аварию на финишной прямой мог спровоцировать соотечественник Фабио Якобсена. Судя по кадрам, сделанным в ходе заезда, лидировавший в тот момент гонщик Jumbo-Visma Дилан Груневеген начал смещаться вправо. После того, как он прижал настигавшего его соперника к ограничительному бортику, Якобсен на огромной скорости вылетел с трассы и врезался в фотографа и находившихся там зрителей, а также металлические конструкции.

Отмечается, что Груневеген, являясь более опытным велогонщиком, осуществил рывок раньше. Но Якобсен, грамотно выстроивший свою тактику, вполне мог его опередить.

Инцидент уже вызвал резонанс в спортивном сообществе. По мнению экспертов, велогонщик Jumbo-Visma допустил грубейшее нарушение правил - он фактически выбросил конкурента с трассы. Как заявил глава Deceuninck-QuickStep Патрик Лефер, виновника следует "отправить его за решетку".

В момент ЧП спортсмены двигались со скоростью около 80 километров в час. При падении Якобсен также врезался в судью, которому потребовалась госпитализация. Груневеген, все же лидировавший на финише, упал, как только пересек линию, спровоцировав массовый завал. В результате травмы получили двенадцать спортсменов. Кроме Якобсена, в больницу с разрывами связок и рваными ранами.

Каких-либо комментариев от Груневегена пока не последовало. Представители Jumbo-Visma, опубликовав пост с извинениями, попросили дождаться результатов разбирательства.

Автор: Злата Богатова

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