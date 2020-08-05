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В Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС России


10:17
В Бейруте совершил посадку третий самолет МЧС РоссииФото: sm-news.ru

В столицу Ливана прибыли российские врачи, спасатели и психологи, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Кроме того, в пострадавший от мощного взрыва Бейрут направили специалистов Роспотребнадзора, которые привезли с собой оборудование, необходимое для выявления коронавируса.

Третий по счету российский самолет Ил-76 приземлился в Бейруте в 08:04 по московскому времени, сообщает ТАСС. Предполагается, что наши спасатели развернут мобильный госпиталь на стадионе имени Рафика Харири. В течение суток российские врачи смогут оказать помощь примерно 200 пострадавшим. Кроме того, начнет действовать рассчитанный на пятьдесят пациентов стационар.

Российские специалисты также будут участвовать в разборе завалов, под которыми могут сейчас находиться пострадавшие.

В настоящее время в Бейруте уже приступили к работе около ста специалистов из РФ. Ожидается прибытие в ливанскую столицу еще двух самолетов МЧС, один из которых уже вылетел.

Мощный взрыв произошел на складе в порту Бейрута в минувший вторник, 4 августа. Взрывная волна была такой силы, что ощущалась на Кипре. Разрушенными и поврежденными оказались здания примерно на половине территории ливанской столицы.

По последним официальным данным, количество жертв ЧП составляет 137 человек, десятки числятся без вести пропавшими. Около пяти тысяч человек пострадали, свыше трехсот тысяч человек остались без крова.

Автор: Злата Богатова

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