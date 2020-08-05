Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве неизвестные захватили офис ОНК

09:44

Фото: 2gis.com



Группа неизвестных накануне вечером фактически захватила здание в Крапивенском переулке, где располагается офис, в котором хранятся обращения столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).



О случившемся ТАСС рассказал ответственный секретарь комиссии.



Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников сообщил, что накануне, 5 августа "неизвестные люди крепкого телосложения" заняли здание, которое расположено по адресу: Крапивенский переулок, д. 3, стр. 1. В нем действует офис по хранению обращений, поступающих в адрес ОНК Москвы. Количество людей, пришедших в здание, не уточняется.



Захватчики, фактически захватившие здание, блокировали доступ на его территорию представителям ОНК, пояснил Мельников. После случившегося часть членов ОНК была вынуждена оставаться у ворот и вызвала полицию. Столичные правоохранители, прибыв по указанному адресу, не стали вмешиваться в происходящее. По мнению сотрудников полиции, в данном случае речь идет о гражданско-правовом споре, пояснил представитель ОНК.



По словам Мельникова, захватившие здание люди утверждают что у них есть соответствующие документы. Вместе с тем, случившееся напоминает рейдерский захват, отметил представитель комиссии.



В Крапивенском переулке располагается усадьба Ф. Я. Гасса - И. Н. Иванова, имеющая статус архитектурного памятника XIX в.



Автор: Злата Богатова

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