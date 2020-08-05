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Опубликован трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»


5.8.2020 22:04
Опубликован трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»Фото: wallpapersden.com

Netfilx опубликовал трейлер многосерийного фильма "Рэтчед" (Ratched), сюжет которого рассказывает о жизни медицинской сестры из знаменитого романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи.

Роль Милдред Рэтчед в сериале сыграла Сара Полсон.

Компания Netfilx показала трейлер сериала "Рэтчед", который посвящен судьбе медицинской сестры Милдред Рэтчед.

В персонажа известного произведения "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи перевоплотилась актриса Сара Полсон, знакомая зрителям по таким картинам как "12 лет рабства" и сериалам "Американская история ужасов" и "Отчаянные домохозяйки".

В качестве шоураннера многосерийной ленты выступает Райан Мерфи, в прошлом снимавшийся в "Лузерах", "Американской истории ужасов" и "Американской истории преступлений".

Премьера фильма запланирована 18 сентября.

Ранее в Китае разработали свод правил, распространяющихся на кинематограф, радио и телевидение. В частности, теперь нельзя показывать в кино различные религиозные обряды, включая ритуалы исцеления, связанные с этим реликвии и демонические вещи. Все кинофильмы теперь должны проходить цензуру, иначе власти просто не разрешат их прокат.

Автор: Злата Богатова

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