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В Москве ограбили коттедж Тинькова
5.8.2020 21:03
Фото: vk.com
Злоумышленник смог вынести из коттеджа, принадлежащего Олегу Тинькову и его супруге Рине Восман, имущество на 1 млн рублей, передает ТАСС.
По данным полиции, грабитель попал в дом после того, как отжал стеклопакеты.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России пояснили, что сигнал о ЧП поступил в полицию накануне, 4 августа. Кража с проникновением в дом была совершена по адресу: Никольский тупик, дом 2.
Прибывшие к месту происшествия оперативники установили, что неизвестный, проникнув в дом, успел взломать два сейфа. Сумма ущерба превысила миллион рублей. Следственные органы уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье о краже.
Источник в столичных правоохранительных структурах подтвердил агентству, что преступление совершено в доме, который принадлежит российскому бизнесмену Олегу Тинькову. Вместе с супругой Риной Восман хозяин коттеджа сейчас находится за рубежом.
Минувшей весной Олег Тиньков рассказал о том, что лечится от лейкемии и перенес несколько курсов химиотерапии. Выразив благодарность за поддержку супруге, детям и друзьям, Тиньков отметил, что в прошлом уже не раз вел борьбу "за себя и за свое дело". Теперь же ему предстоит "бороться за главное - за саму жизнь".
В конце июня стало известно, что бизнесмен на фоне онкологического заболевания перенес коронавирус.
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