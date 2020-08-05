Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мире число умерших от COVID-19 превысило 700 тысяч

5.8.2020 12:07

Фото: smi2.net



За период с начала пандемии нового коронавируса в мире уже скончались более 700 тыс. человек с подтвержденным диагнозом.



Об этом сегодня информирует Университет Джонса Хопкинса (США), продолжающий отслеживать статистику, связанную с распространением COVID-19.



Как стало известно, по состоянию на 5 августа в мире было зафиксировано в общей сложности 700 647 летальных исходов среди пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Больше всего жертв COVID-19 зарегистрировано в Соединенных Штатах, где умерло уже более 156,7 тыс. зараженных, в Бразилии (более 95,8 тыс.) и Индии (свыше 48,8 тыс.).



Отмечается также, что общее количество инфицированных в мире сейчас составляет 18 540 119 человек, 4 771 080 из них приходится на США, 2 801 921 - на Бразилию (за последние сутки в стране выявили более 51 тыс. новых случаев заражения), 1 908 254 - на Индию.



Ранее появились сведения о том, что более трети случаев, связанных с утечкой персональных данных пациентов с коронавирусной инфекцией, зафиксированы в России. Как отмечалось в отчете, подготовленном компанией InfoWatch, инциденты происходили по вине сотрудников медицинских учреждений либо других организаций, располагавших доступом к спискам зараженных.



Автор: Злата Богатова

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