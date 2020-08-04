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Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в достройке Nord Stream 2


10:15
Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в достройке Nord Stream 2Фото: ekspres.net

Арендатор "Фортуны" не собирается предоставлять баржу для достройки "Северного потока-2", передает РБК.

Работы в водах Дании до сих пор не возобновлены, отмечается в публикации.

Как стало известно, российская компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) не собирается предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" в целях достройки "Северного потока-2". По данным РБК, несмотря на решение Датского энергетического агентства (DEA), деятельность в водах Дании можно было возобновить еще в минувший понедельник, 3 августа, однако этого до сих пор не произошло.

Со ссылкой на заявление официального представителя МРТС уточняется, что компания сейчас не принимает и не намерена в будущем принимать участие работах по достраиванию российского экспортного газопровода в Балтийском море, включая как использование трубоукладочной баржи "Фортуна", так и другие варианты.

В МРТС также пояснили, что компания никогда не была собственником баржи "Фортуна". МРТС лишь арендует это судно в рамках договора "бербоут-чартера для использования в других проектах".

Баржа "Фортуна", как отмечает сервис Marine Traffic, входила в число возможных судов, которые могли бы привлечь для достройки "Северного потока-2". Работы были приостановлены в конце прошлого года из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Американские власти приняли закон о вторичных санкциях в отношении собственников судов - трубоукладчиков, и сразу после этого швейцарско-нидерландская фирма Allseas приняла решение о прекращении участия в морском строительстве газопровода.

В "Северный поток - 2" входят две нитки газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа ежегодно. Прокладка идет от российского побережья до территории Германии через Балтийское море, в обход транзитных стран - Белоруссии, Польши и Украины, а также других государств Восточной Европы и Балтии. Газопровод находится исключительно в пределах экономических зон и территориальных вод РФ, Дании, Финляндии, ФРГ и Швеции.

Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK объявил о решении наложить на "Газпром" штраф за отказ сотрудничать по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2. Сумма, которую предписано выплатить российской компании, составляет 213 млн злотых ($57 млн), информировало иностранное ведомство.

В 2018 году антимонопольное ведомство объявило о начале расследования в связи с возможной концентрацией ПАО "Газпром" и ряда партнеров-кредиторов из Европы в рамках осуществления проекта "Северный поток 2". Основание для этого стало отсутствие предварительного согласия главы UOKIK на создание совместного предприятия.

В Европе партнерами "Газпрома" по этому проекту являются Uniper и Wintershall из Германии, Shell (Великобритания-Голландия), OMV (Австрия) и Engie (Франция). В отношении всех пяти иностранных компаний также были выдвинуты обвинения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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