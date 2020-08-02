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В озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламы
08:26
Фото: exclusiveperutravel.com
Коллективу исследователей, в который входили антропологи из Бельгии и США, удалось отыскать на дне озера Титикака каменный ларец с запечатанной внутри статуэткой ламы.
Отчет о находке ученые опубликовали в журнале Antiquity, передает ТАСС.
Как стало известно, статуэтка ламы выточена из раковины моллюсков, которые встречаются на расстоянии 2 тыс. км от озера Титикака. Рядом с ней исследователи обнаружили свернутый лист сусального золота. Один из авторов этого исследования, антрополог из Брюссельского свободного университета (Бельгия) Кристоф Дэлэр пояснил, что работы по изучению культурного наследия, сохранившегося на дне озера Титикака, продолжаются уже восемь лет.
Начиная с 2012 года исследователи ищут места, где древние инки могли совершать подводные жертвоприношения, как это происходило у рифа Кхоа возле Исла-дель-Соль. И ученые смогли обнаружить "еще одно такое место", – отметил бельгийский ученый.
По мнению историков, империя инков являлась наиболее крупным и могущественным государством периода доколумбовой Америки. Оно находилось на территории, где сейчас располагаются современные Перу, а также значительные участки Чили и Эквадора. Империя инков сформировалась в начале XIII века. Уже спустя два века владения его простирались на огромной площади с населением около 10 млн человек.
В 1977 году ученые смогли подтвердить одну из легенд о возникновении инкской цивилизации, согласно которой земли начали объединяться возле озера Титикака. Согласно другим источникам, центр основания империи мог располагаться на расстоянии нескольких десятков километров к югу от Куско - бывшего главного города государства, у современной боливийско-перуанской границы. В прошлом дайверы-любители во время погружений у берегов боливийского острова Исла-дель-Соль в центре озере Титикака обнаружили первые артефакты, свидетельствовавшие о проведении неких религиозных ритуалов.
Спустя одиннадцать лет, в 1988 году, профессиональные подводные археологи приступили к работе около северо-западного побережья острова, где находится риф Кхоа. Там они отыскали многочисленные обломки артефактов периода инков и целые предметы, в частности, созданные из камня жертвенные ларцы. В них были запечатаны различные статуэтки и другие подношения богам или духам предков.
Позже ученые пришли к выводу, что остров Исла-дель-Соль представлял собой важный религиозный и культурный центр не только для инков, но и их предшественников.
Ранее ученые нашли штаммы натуральной оспы в останках викингов возрастом 1400 лет. Смертоносный вирус был распространен на территории Северной Европы еще за тысячу лет до начала крупных эпидемий, считают исследователи. В группу палеогенетиков и археологов входили американские, британские, германские, датские и российские ученые. Коллектив работал под руководством профессора Кембриджского университета Эске Виллерслева.
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