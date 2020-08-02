Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламы

08:26

Фото: exclusiveperutravel.com



Коллективу исследователей, в который входили антропологи из Бельгии и США, удалось отыскать на дне озера Титикака каменный ларец с запечатанной внутри статуэткой ламы.



Отчет о находке ученые опубликовали в журнале Antiquity, передает ТАСС.



Как стало известно, статуэтка ламы выточена из раковины моллюсков, которые встречаются на расстоянии 2 тыс. км от озера Титикака. Рядом с ней исследователи обнаружили свернутый лист сусального золота. Один из авторов этого исследования, антрополог из Брюссельского свободного университета (Бельгия) Кристоф Дэлэр пояснил, что работы по изучению культурного наследия, сохранившегося на дне озера Титикака, продолжаются уже восемь лет.



Начиная с 2012 года исследователи ищут места, где древние инки могли совершать подводные жертвоприношения, как это происходило у рифа Кхоа возле Исла-дель-Соль. И ученые смогли обнаружить "еще одно такое место", – отметил бельгийский ученый.



По мнению историков, империя инков являлась наиболее крупным и могущественным государством периода доколумбовой Америки. Оно находилось на территории, где сейчас располагаются современные Перу, а также значительные участки Чили и Эквадора. Империя инков сформировалась в начале XIII века. Уже спустя два века владения его простирались на огромной площади с населением около 10 млн человек.



В 1977 году ученые смогли подтвердить одну из легенд о возникновении инкской цивилизации, согласно которой земли начали объединяться возле озера Титикака. Согласно другим источникам, центр основания империи мог располагаться на расстоянии нескольких десятков километров к югу от Куско - бывшего главного города государства, у современной боливийско-перуанской границы. В прошлом дайверы-любители во время погружений у берегов боливийского острова Исла-дель-Соль в центре озере Титикака обнаружили первые артефакты, свидетельствовавшие о проведении неких религиозных ритуалов.



Спустя одиннадцать лет, в 1988 году, профессиональные подводные археологи приступили к работе около северо-западного побережья острова, где находится риф Кхоа. Там они отыскали многочисленные обломки артефактов периода инков и целые предметы, в частности, созданные из камня жертвенные ларцы. В них были запечатаны различные статуэтки и другие подношения богам или духам предков.



Позже ученые пришли к выводу, что остров Исла-дель-Соль представлял собой важный религиозный и культурный центр не только для инков, но и их предшественников.



Ранее ученые нашли штаммы натуральной оспы в останках викингов возрастом 1400 лет. Смертоносный вирус был распространен на территории Северной Европы еще за тысячу лет до начала крупных эпидемий, считают исследователи. В группу палеогенетиков и археологов входили американские, британские, германские, датские и российские ученые. Коллектив работал под руководством профессора Кембриджского университета Эске Виллерслева.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 2.8.2020 14:10 Родственники Баниониса прокомментировали обвинения в адрес актера

Родственники Баниониса прокомментировали обвинения в адрес актера 1.8.2020 21:40 Власти Китая запретили показывать в кино религиозные обряды

Власти Китая запретили показывать в кино религиозные обряды 31.7.2020 23:26 Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осень

Премьера фильма «Цой» Алексея Учителя перенесена на осень 31.7.2020 23:09 Веласкес мог написать «Менины» с помощью камеры-обскуры

Веласкес мог написать «Менины» с помощью камеры-обскуры 31.7.2020 22:47 Охлобыстин издал фэнтези-повесть