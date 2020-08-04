ИнтерНовости - новости в стране и мире
Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских артистов
Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских артистов
В Афганистане пойманы более тысячи заключенных, освобожденных боевиками
В Афганистане пойманы более тысячи заключенных, освобожденных боевиками
Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в достройке Nord Stream 2
Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в достройке Nord Stream 2
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Адвокат Ефремова заговорил о попытке фальсифицировать доказательстваАдвокат Ефремова заговорил о попытке фальсифицировать доказательства
Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в достройке Nord Stream 2Арендатор «Фортуны» не будет участвовать в достройке Nord Stream 2
Россияне назвали основные причины увольнения с работыРоссияне назвали основные причины увольнения с работы
В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100В Бейруте число погибших при взрывах превысило 100
В озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламыВ озере Титикака найден ларец эпохи инков со статуэткой ламы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»


07:58
В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»Фото: livejournal.com

Очередное заявление белорусского лидера прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Ранее Александр Лукашенко во время послания к народу заговоил о "пожаре до Владивостока".

По словам Леонида Калашникова, которого цитирует РБК, Москва "ничего хорошего от дестабилизации ситуации в Белоруссии не получит". Однако и полыхать до Владивостока Россия после такого не будет.

Накануне, 4 августа, белорусский президент Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту. Глава государства, в частности, говорил о том, что Минск и Москву сейчас связывают не братские, а партнерские отношения.

Как подчеркивал в своем послании Лукашенко, несмотря на то, кто будет находиться у власти в обеих странах, Россия всегда была и останется ближайшим союзником Белоруссии. При этом по инициативе Москвы братские отношения сменились партнерскими, заявил белорусский лидер. В результате "нефтяных разборок" с Россией Белоруссия потеряла порядка 600 млн долларов, указал представитель Минска.

Лукашенко также прокомментировал недавний инцидент с задержанием тридцати трех россиян под Минском. Вновь заявив о том, что группа была заслана в Белоруссию специально, глава государства подчеркнул, что обстановка в его стране скажется на России. По словам президента РБ, если в его государстве ситуация еще более обострится, в РФ "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

Напомним, в минувшем марте в Москве уже давали оценку заявлениям белорусского лидера о том, что Россия якобы "полыхает от коронавируса".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В центре Киева неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банкаВ центре Киева неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Задержанных в Белоруссии граждан РФ заключили под стражуЗадержанных в Белоруссии граждан РФ заключили под стражу
Ученые выяснили, что жуки-водолюбы способны убегать из желудка лягушкиУченые выяснили, что жуки-водолюбы способны убегать из желудка лягушки
СК Белоруссии: задержанные под Минском россияне не хотели покидать странуСК Белоруссии: задержанные под Минском россияне не хотели покидать страну

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru