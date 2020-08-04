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В Госдуме отреагировали на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
07:58
Фото: livejournal.com
Очередное заявление белорусского лидера прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
Ранее Александр Лукашенко во время послания к народу заговоил о "пожаре до Владивостока".
По словам Леонида Калашникова, которого цитирует РБК, Москва "ничего хорошего от дестабилизации ситуации в Белоруссии не получит". Однако и полыхать до Владивостока Россия после такого не будет.
Накануне, 4 августа, белорусский президент Александр Лукашенко выступил с посланием к народу и парламенту. Глава государства, в частности, говорил о том, что Минск и Москву сейчас связывают не братские, а партнерские отношения.
Как подчеркивал в своем послании Лукашенко, несмотря на то, кто будет находиться у власти в обеих странах, Россия всегда была и останется ближайшим союзником Белоруссии. При этом по инициативе Москвы братские отношения сменились партнерскими, заявил белорусский лидер. В результате "нефтяных разборок" с Россией Белоруссия потеряла порядка 600 млн долларов, указал представитель Минска.
Лукашенко также прокомментировал недавний инцидент с задержанием тридцати трех россиян под Минском. Вновь заявив о том, что группа была заслана в Белоруссию специально, глава государства подчеркнул, что обстановка в его стране скажется на России. По словам президента РБ, если в его государстве ситуация еще более обострится, в РФ "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".
Напомним, в минувшем марте в Москве уже давали оценку заявлениям белорусского лидера о том, что Россия якобы "полыхает от коронавируса".
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