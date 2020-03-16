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В кабмине оценили реплику Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России
16.3.2020 22:29
Фото: kapital.kz
Заявления белорусского лидера о том, что Россия якобы сейчас "полыхает от коронавируса", не соответствуют действительности.
Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба правительства РФ.
В тексте подчеркивается, что российское правительство с недоумением отреагировало на слова Александра Лукашенко, который решил высказаться о ситуации с распространением коронавируса в РФ. Учитывая количество пациентов с COVID-19, которое было выявлено белорусскими медиками в "пропорциональном соотношении к численности населения", в соседнем государстве ситуация гораздо более серьезная.
Кроме того, в сообщении отмечается, что решение о закрытии границ приняли в связи с тем, что белорусы ранее отказались принять меры, рекомендованные ВОЗ.
Сегодня, 16 марта, глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией. Комментируя это решение, Александр Лукашенко заявил о том, что в его стране обстановка в отношении распространения COVID-19 более спокойная. Поэтому еще неизвестно, кому и от кого стоило бы защищаться. При этом белорусский лидер заявил, что "Россия вся полыхает от коронавируса", а "мир с ума сошел" из-за угрозы этого заболевания.
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