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В кабмине оценили реплику Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» России


16.3.2020 22:29
В кабмине оценили реплику Лукашенко о «полыхающей от коронавируса» РоссииФото: kapital.kz

Заявления белорусского лидера о том, что Россия якобы сейчас "полыхает от коронавируса", не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба правительства РФ.

В тексте подчеркивается, что российское правительство с недоумением отреагировало на слова Александра Лукашенко, который решил высказаться о ситуации с распространением коронавируса в РФ. Учитывая количество пациентов с COVID-19, которое было выявлено белорусскими медиками в "пропорциональном соотношении к численности населения", в соседнем государстве ситуация гораздо более серьезная.

Кроме того, в сообщении отмечается, что решение о закрытии границ приняли в связи с тем, что белорусы ранее отказались принять меры, рекомендованные ВОЗ.

Сегодня, 16 марта, глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией. Комментируя это решение, Александр Лукашенко заявил о том, что в его стране обстановка в отношении распространения COVID-19 более спокойная. Поэтому еще неизвестно, кому и от кого стоило бы защищаться. При этом белорусский лидер заявил, что "Россия вся полыхает от коронавируса", а "мир с ума сошел" из-за угрозы этого заболевания.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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