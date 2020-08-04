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На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями


4.8.2020 21:29
На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителямиФото: kurer-sreda.ru

Стычка была локализована без вмешательства сотрудников Росгвардии, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в Самарской области накануне, 3 августа.

Группа мигрантов спровоцировала стычку с сотрудниками правоохранительных органов в территории Самарской области. Видеокадры, на которых запечатлен инцидент, начали распространяться в социальных сетях и СМИ.

Как стало известно, потасовку удалось локализовать очень быстро. Вмешательство представителей Росгвардии не потребовалось.

Ранее в соцсетях и прессе появились публикации о том, что сотни приезжих из Узбекистана и Таджикистана, пытавшиеся уехать домой после закрытия Казахстаном границы из-за пандемии коронавируса, устроили стычку с силовиками. Уточнялось, что на проживавшие в Самарской мигранты спровоцировали столкновения с сотрудниками Росгвардии.

В пресс-службе Росгвардии по Самарской области пояснили, что в данный момент обстановка на границе российского региона и Казахстана спокойная. Аналогичные сведения поступили и из источника в областном правительстве. Отмечается, что в результате вчерашнего ЧП никто не пострадал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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