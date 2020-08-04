Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На границе России и Казахстана мигранты устроили стычку с правоохранителями

4.8.2020 21:29

Фото: kurer-sreda.ru



Стычка была локализована без вмешательства сотрудников Росгвардии, передает ТАСС.



Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в Самарской области накануне, 3 августа.



Группа мигрантов спровоцировала стычку с сотрудниками правоохранительных органов в территории Самарской области. Видеокадры, на которых запечатлен инцидент, начали распространяться в социальных сетях и СМИ.



Как стало известно, потасовку удалось локализовать очень быстро. Вмешательство представителей Росгвардии не потребовалось.



Ранее в соцсетях и прессе появились публикации о том, что сотни приезжих из Узбекистана и Таджикистана, пытавшиеся уехать домой после закрытия Казахстаном границы из-за пандемии коронавируса, устроили стычку с силовиками. Уточнялось, что на проживавшие в Самарской мигранты спровоцировали столкновения с сотрудниками Росгвардии.



В пресс-службе Росгвардии по Самарской области пояснили, что в данный момент обстановка на границе российского региона и Казахстана спокойная. Аналогичные сведения поступили и из источника в областном правительстве. Отмечается, что в результате вчерашнего ЧП никто не пострадал.



Автор: Злата Богатова

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