Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских артистов

4.8.2020 05:16

Фото: mediacratia.ru



Рейтинг, составленный изданием Forbes, возглавили Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан.



Доходы этих исполнителей варьируются от 6,8 млн до 8,8 млн долларов, указано в комментарии к списку.



По данным авторов рейтинга, как и в 2018 году, самым высокооплачиваемым шоуменом в нашей стране был признан Сергей Шнуров. Доходы артиста Forbes на этот раз оценил в 8,8 млн долларов. Бессменного лидера группы "Ленинград" называют "олигархом среди наших артистов". Как отмечает издание, Шнуров со своим коллективом за частный концерт или корпоратив может заработать в среднем 150 000 долларов. И таких выступлений у артиста в последнее время достаточно много.



На втором месте списка - 26-летний Егор Крид, его доход, по данным составителей, составляет 6,9 млн долларов. Начиная с 2014 года артист продолжал сотрудничество с лейблом Black Star Inc., и первые выступления артиста тогда уже были аншлаговыми. Разорвав договор с лейблом, Крид подготовил альбом "58". Видеоклип, созданный на одну из песен, которые в него вошли - Love is - на YouTube пользователи посмотрели около 22 млн раз.



Замыкает тройку Дима Билан с доходом порядка 6,8 млн долларов. В деятельности артиста, ставшего пока единственным российским победителем "Евровидения",составители рейтинга выделили масштабный тур "Планета Билан" - концерты прошли в более чем двадцати городах РФ, а также на территории Прибалтики.



Далее идут Баста (Василий Вакуленко) и Тимати (Тимур Юнусов), сумевшие заработать соответственно 6,6 млн и 5,1 долларов. Народный артист России Филипп Киркоров и заслуженный артист России Григорий Лепс вошли в число лидеров рейтинга с доходами 6,6 млн и 5,3 млн долларов.



В списке можно также увидеть рок-группу "Би-2" (6 млн долларов), телеведущих Ивана Урганта (5,1 млн долларов) и Дмитрия Нагиева (4,3 миллиона долларов). Всего же авторы исследования включили в список двенадцать звезд старше 40 лет и восемь молодых музыкантов и шоуменов.



Автор: Злата Богатова

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