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В Петербурге арестовали жену Энди Картрайта
3.8.2020 22:22
Фото: sledcom.ru
Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения 36-летней Марине Кохал, которая ранее была задержана по подозрению в убийстве мужа Александра Юшко, ставшего популярным под псевдонимом Энди Картрайт.
Супругу рэпера арестовали, передает портал 78.ru.
В числе адвокатов Марины Кохал - Сергей Лукьянов, который является защитником другого расчленителя, экс-преподавателя СПбГУ Олега Соколова.
Представители подозреваемой во время заседания пытались настаивать на домашнем аресте, а также призывали не разглашать ее адрес, где она может проживать. По словам адвокатов, речь идет о 15-метровом помещении, где зарегистрированы еще четверо жильцов.
Отмечается, что Кохал рвалась домой, чтобы увидеть ребенка. По данным ряда источников, малыш, которому около двух лет, может находиться с ее матерью.
Вместе с тем, следствие ходатайствовало на том, чтобы Кохал взяли под стражу. В частности, они указывали на протокол от 30 июня 2020 года, который был составлен после того, как женщину задерживали. Полиция подозревает, что она могла употреблять наркотические вещества.
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