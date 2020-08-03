Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Афганистане пойманы более тысячи заключенных, освобожденных боевиками

3.8.2020 22:09

Фото: urdupoint.com



В Джелалабаде и окрестностях города поймана большая часть заключенных, которые накануне совершили массовый побег из местной тюрьмы, когда ее атаковали террористы.



Военные совместно с полицией Афганистана продолжают операцию по розыску и задержанию арестантов, выпущенных на свободу боевиками, передает Associated Press.



Со ссылкой на официального представителя губернатора афганской провинции Нангархар агентство сообщает о том, что после нападения на тюрьму в ней из примерно 1800 заключенных осталось лишь 430. К настоящему времени силовики смогли задержать уже 1025 беглецов.



Армия Афганистана сейчас продолжает осаждать тюремный комплекс, захваченный накануне членами ИГИЛ (деятельность этой террористической группировки в России запрещена).



По последним официальным данным, в результате нападения боевиков на тюрьму погибли по меньшей мере 29 человек, еще пятьдесят получили ранения.



В Минобороны Афганистана, прокомментировав инцидент в Джелалабаде, отметили, что атака длилась в течение восемнадцати часов. Силовикам удалось ликвидировать пять террористов, еще трое были задержаны.



Автор: Злата Богатова

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