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В Афганистане пойманы более тысячи заключенных, освобожденных боевиками


3.8.2020 22:09
В Афганистане пойманы более тысячи заключенных, освобожденных боевикамиФото: urdupoint.com

В Джелалабаде и окрестностях города поймана большая часть заключенных, которые накануне совершили массовый побег из местной тюрьмы, когда ее атаковали террористы.

Военные совместно с полицией Афганистана продолжают операцию по розыску и задержанию арестантов, выпущенных на свободу боевиками, передает Associated Press.

Со ссылкой на официального представителя губернатора афганской провинции Нангархар агентство сообщает о том, что после нападения на тюрьму в ней из примерно 1800 заключенных осталось лишь 430. К настоящему времени силовики смогли задержать уже 1025 беглецов.

Армия Афганистана сейчас продолжает осаждать тюремный комплекс, захваченный накануне членами ИГИЛ (деятельность этой террористической группировки в России запрещена).

По последним официальным данным, в результате нападения боевиков на тюрьму погибли по меньшей мере 29 человек, еще пятьдесят получили ранения.

В Минобороны Афганистана, прокомментировав инцидент в Джелалабаде, отметили, что атака длилась в течение восемнадцати часов. Силовикам удалось ликвидировать пять террористов, еще трое были задержаны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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