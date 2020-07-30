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В Крыму 9 человек погибли в ДТП с микроавтобусом


18:21
В Крыму 9 человек погибли в ДТП с микроавтобусомФото: vk.com

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, двигавшегося из Белогорска в Симферополь, допустил столкновение со стоящим "КамАЗом", передает ТАСС.

Как сообщили представители регионального главка МЧС, в момент ЧП в салоне автобуса находилось пятнадцать человек.

Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств трагического происшествия, случившегося сегодня ранним утром на территории Белогорского района, неподалеку от населенного пункта Русаковка.

Согласно предварительным данным, смертельная авария зафиксирована на автодороге "Таврида" примерно в 06:40, когда ехавший из Белогорска в Симферополь пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в стоящий "КамАЗом" с прицепом.

Жертвами ДТП стали девять человек. Семь из них от полученных ранений скончались на месте, еще двое - вскоре после госпитализации. В общей сложности в автобусе в момент столкеновения находилось пятнадцать человек, включая двух детей, которые в результате аварии не пострадали, пояснили представители регионального МЧС.

Информация о количестве пострадавших уточняется. Известно, что среди них - водитель автобуса. Сотрудники ГИБДД приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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