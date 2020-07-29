Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о теракте

11:41

Фото: кадр видео с youtube.com



В отношении тридцати двух россиян, которые были задержаны накануне в санатории под Минском, а также одного человека с двойным гражданством РФ и Беларуси, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке терактов.



Об этом заявил госсекретарь Совбеза РБ Андрей Равков.



Представитель официального Минска также подтвердил сведения о том, что в общей сложности в Белоруссию было заброшено свыше двухсот бойцов иностранной частной военной компании. По словам Андрея Равкова, они должны были дестабилизировать обстановку в стране в период проведения президентских выборов.



Равков отметил, что белорусские силовики сейчас активно продолжают поиски остальных бойцов. По его словам, "это как иголка в стогу сена", ведь удалось задержать пока лишь тридцать три человека. Госсекретарь Совбеза Беларуси также отметил, что подозреваемые "начали давать показания".



Накануне в эфире гостелевидения был показан фрагмент операции по задержанию россиян. Как заявил один из участников оперативных действий - анонимный боец группы "А" КГБ Белоруссии, подозреваемые отмечали, что их нельзя привлекать к ответственности, так как они являются гражданами РФ и в прошлом служили в силовых ведомствах России.



Писатель и политик Захар Прилепин, ранее воевавший в Донбассе, в списке, опубликованном белорусскими СМИ, увидел знакомые фамилии, пишут СМИ. Равков накануне также отмечал, что по меньшей мере четырнадцать задержанных в прошлом находились на востоке Украины.



Глава Белоруссии Александр Лукашенко, прокомментировав инцидент, отдал поручение главе КГБ направить Москве официальные запросы по поводу случившегося.



Автор: Злата Богатова

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