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В Минске задержан сотрудничавший с Обамой политтехнолог Шкляров
11:00
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который консультировал местных оппозиционеров и гражданских активистов.
Об этом рассказывает белорусский телевизионный канал ОНТ.
Задержанный в Минске Виталий Шкляров оказывал консультационные услуги белорусским оппозиционерам, отмечает канал со ссылкой на представителей спецслужб РБ.
В прошлом политтехнолог принимал участие в предвыборной кампании бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Позднее он также работал в штабе Ксении Собчак, когда она в 2018 году приняла решение баллотироваться на пост главы РФ.
Как передает телеканал, в последнее время Шкляров консультировал администраторов групп в различных соцсетях, которые были объединены под общим названием "Страна для жизни".
Такой слоган - "Страна для жизни" в рамках своей предвыборной кампании сейчас активно использует кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Ее супруг Сергей Тихановский в прошлом вел программу "Страна для жизни" на YouTube-канале. В минувшем мае его задержали после потасовки с милиционерами и уже не раз продлевали срок ареста. До сих пор он остается под стражей.
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