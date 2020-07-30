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СК выясняет обстоятельства драки депутатов в Ульяновской области


30.7.2020 14:18
СК выясняет обстоятельства драки депутатов в Ульяновской областиФото: korni.today

Расследование дела взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, информирует пресс-служба ведомства.

Глава СКР ранее потребовал разобраться во всех обстоятельствах инцидента, случившегося в ходе заседания Заксобрания Ульяновской области.

В сообщении пресс-службы СКР указано, что в СМИ распространились публикации на тему конфликта в Законодательном собрании Ульяновской области. По факту появления такого рода сведений Александр Бастрыкин отдал руководству регионального СУ СКР провести проверку, а потом оперативно доложить о ее результатах.

По данным российской прессы, в минувшую среду, 29 июля во время заседания Законодательного собрания Ульяновской области передрались депутаты. Кадры, на которых запечатлена устроенная ими потасовка, появились позже на странице Instagram депутата Госдумы, первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ Алексея Куринного.

Как пояснил депутат, в инциденте участвовали его однопартийцы и представители "Единой России". Судя по опубликованной записи, конфликт начался из-за провокационного плаката, на котором можно было увидеть фото губернатора Сергея Морозова и Максима Сурайкина, являющегося лидером партии "Коммунисты России".

Напомним, в конце прошлого года в Киеве после драки в Раде с подозрением на сотрясение мозга в больницу был экстренно доставлен депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец. Как писали тогда украинские СМИ, он вступил в потасовку с представителями праворадикального объединения "Свобода". По факту ЧП правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Автор: Злата Богатова

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