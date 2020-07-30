|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СК выясняет обстоятельства драки депутатов в Ульяновской области
30.7.2020 14:18
Фото: korni.today
Расследование дела взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, информирует пресс-служба ведомства.
Глава СКР ранее потребовал разобраться во всех обстоятельствах инцидента, случившегося в ходе заседания Заксобрания Ульяновской области.
В сообщении пресс-службы СКР указано, что в СМИ распространились публикации на тему конфликта в Законодательном собрании Ульяновской области. По факту появления такого рода сведений Александр Бастрыкин отдал руководству регионального СУ СКР провести проверку, а потом оперативно доложить о ее результатах.
По данным российской прессы, в минувшую среду, 29 июля во время заседания Законодательного собрания Ульяновской области передрались депутаты. Кадры, на которых запечатлена устроенная ими потасовка, появились позже на странице Instagram депутата Госдумы, первого секретаря Ульяновского обкома КПРФ Алексея Куринного.
Как пояснил депутат, в инциденте участвовали его однопартийцы и представители "Единой России". Судя по опубликованной записи, конфликт начался из-за провокационного плаката, на котором можно было увидеть фото губернатора Сергея Морозова и Максима Сурайкина, являющегося лидером партии "Коммунисты России".
Напомним, в конце прошлого года в Киеве после драки в Раде с подозрением на сотрясение мозга в больницу был экстренно доставлен депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец. Как писали тогда украинские СМИ, он вступил в потасовку с представителями праворадикального объединения "Свобода". По факту ЧП правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|