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После драки в Раде завели уголовное дело


11.12.2019 18:31
После драки в Раде завели уголовное делоФото: minval.az

Как сообщает полицейское управление украинской столицы, обстоятельства драки в Раде будут устанавливаться в рамках уголовного дела.

Один из участников потасовки получил серьезные травмы: у депутата подозрение на сотрясение головного мозга.

С подозрением на сотрясение мозга после драки в Раде в больницу был экстренно доставлен депутат фракции "Слуга народа" Андрей Богданец, вступивший в потасовку с представителями праворадикального объединения "Свобода". По факту ЧП правоохранительные органы уже провели проверку, в результаты было принято решение об открытии уголовного производства, поясняет отдел коммуникации полиции Киева. Речь идет о ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Богданец попал в больницу вскоре после драки, которая произошла в среду, 11 декабря. Потасовка началась из-за конфликта, разгоревшегося на фоне рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель. Представители "Свободы" пытались добиться снятия этого законопроекта с рассмотрения в рамках очередного заседания комитета украинского парламента по соответствующим вопросам.
 
В парламентской фракции "Слуга народа", прокомментировав инцидент, называли его нападением на парламентария и провокацией.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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