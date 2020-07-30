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В Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмой


30.7.2020 12:04
В Иордании более 700 человек попали в больницы, отравившись шаурмойФото: vkusnaja-zhisn.ru

ЧП случилось в столице Иордании - Аммане, где из-за некачественной шаурмы погиб пятилетний ребенок, пишут зарубежные СМИ.

В больницы с симптомами сильнейшего отравления были доставлены более семисот человек.

Случившееся прокомментировал глава министерства здравоохранения Иордании Саад Джабер. Руководитель ведомства обнародовал результаты проведенной проверки, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения.

По словам министра, в заведении, где отравившиеся покупали шаурму, сломался холодильный блок. В результате для приготовления использовались некачественные продукты. Эксперты установили, что в шаурме содержалось сразу два вида бактерий, способных вызвать отравление – enterococcus faecalis и campylobacter.

Кроме того, шаурму готовили в помещении, где не соблюдались меры безопасности, подчеркнул глава Минздрава Иордании.

Сейчас состояние большинства отравившихся врачи оценивают как удовлетворительное. По словам Джабера, некоторые пациенты уже поправились и находятся "в добром здравии".

Ранее сообщалось о трагедии в Прикамье, где минувшей осенью произошло массовое отравление в кафе. В числе пострадавших был 11-летний ребенок, который скончался в больнице.

Автор: Злата Богатова

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