Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Россию не могут покинуть около тысячи детей суррогатных матерей

10:07

После закрытия границ из-за пандемии коронавируса COVID-19 сотни детей, родившихся у суррогатных матерей в России, не могут покинуть страну, пишет The Guardian.



Со ссылкой на результаты собственного расследования газета отмечает, что речь идет примерно о тысяче детей.



Младенцы, которые появились на свет в период с февраля и до настоящего времени, сейчас находятся в арендованных квартирах по всей России - в Москве, Петербурге и других городах. Уход за детьми осуществляют нанятые няни, отмечается в публикации.



Как правило, дети, рожденные суррогатными матерями, оказываются у своих родителей уже через несколько суток после появления на свет. Однако по причине пандемии и карантинных ограничений многие потенциальные родители были вынуждены обратиться к суррогатным матерям с просьбой пока позаботиться о младенцах.



Газета цитирует зампреда Совета при президенте РФ по правам человека Ирину Киркору, по словам которой в период с февраля этого года в нашей стране родились дети у 180 семей граждан Китая. Кроме того, малышей ждут семьи в Австралии, Аргентине, Франции и других странах. При этом лишь в Петербурге сейчас остаются по меньшей мере 600 младенцев.



В статье также рассказывается о том, что биологические родители таких детей начали записывать специальные видеообращения. Распространяя ролики в соцсетях, они просят российское руководство выдать им специальные визы, тогда они смогут сразу же забрать малышей.



Ранее сообщалось о том, что десятки беременных женщин могут остаться без средств к существованию после того, как возбудили уголовное дело в отношении организаторов системы суррогатного материнства.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18:22 Ефремову продлили арест на полгода

Ефремову продлили арест на полгода 11:16 В Таиланде макаки без еды туристов вышли из-под контроля

В Таиланде макаки без еды туристов вышли из-под контроля 10:38 В Бразилии количество зараженных COVID-19 превысило 2,5 млн

В Бразилии количество зараженных COVID-19 превысило 2,5 млн 08:41 В России определен срок гибели коронавируса в воде

В России определен срок гибели коронавируса в воде 07:57 Онищенко не советует ехать на отдых в Турцию