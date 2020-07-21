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СМИ: Россию не могут покинуть около тысячи детей суррогатных матерей


10:07
СМИ: Россию не могут покинуть около тысячи детей суррогатных матерейПосле закрытия границ из-за пандемии коронавируса COVID-19 сотни детей, родившихся у суррогатных матерей в России, не могут покинуть страну, пишет The Guardian.

Со ссылкой на результаты собственного расследования газета отмечает, что речь идет примерно о тысяче детей.

Младенцы, которые появились на свет в период с февраля и до настоящего времени, сейчас находятся в арендованных квартирах по всей России - в Москве, Петербурге и других городах. Уход за детьми осуществляют нанятые няни, отмечается в публикации.

Как правило, дети, рожденные суррогатными матерями, оказываются у своих родителей уже через несколько суток после появления на свет. Однако по причине пандемии и карантинных ограничений многие потенциальные родители были вынуждены обратиться к суррогатным матерям с просьбой пока позаботиться о младенцах.

Газета цитирует зампреда Совета при президенте РФ по правам человека Ирину Киркору, по словам которой в период с февраля этого года в нашей стране родились дети у 180 семей граждан Китая. Кроме того, малышей ждут семьи в Австралии, Аргентине, Франции и других странах. При этом лишь в Петербурге сейчас остаются по меньшей мере 600 младенцев.

В статье также рассказывается о том, что биологические родители таких детей начали записывать специальные видеообращения. Распространяя ролики в соцсетях, они просят российское руководство выдать им специальные визы, тогда они смогут сразу же забрать малышей.

Ранее сообщалось о том, что десятки беременных женщин могут остаться без средств к существованию после того, как возбудили уголовное дело в отношении организаторов системы суррогатного материнства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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