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В России определен срок гибели коронавируса в воде
08:41
Фото: vk.com
Частицы коронавируса SARS-CoV-2 в течение суток погибают в воде комнатной температуры, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Соответствующее исследование проводилось в центре "Вектор" федеральной службы.
Ученые выяснили, что коронавирус в воде теряет жизнеспособность за сутки. В течение двадцати четырех часов погибают около 90% частиц SARS-CoV-2. В ходе исследования было установлено, что за 99% частиц становятся неактивными, если пребывание в воде составляет 72 часа.
Кипячение воды полностью уничтожает возбудитель опасного заболевания, отмечает пресс-служба ведомства.
К подобным выводам ранее также смогли прийти и французские исследователи. Специалисты из Университета Прованса опытным путем выяснили, что при температуре 92oC коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью гибнет за четверть часа.
Ранее руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая академик Гао Фу рассказал о том, что его привили экспериментальным образцом одной из новых вакцин от коронавируса. Китайские ученые сейчас продолжают работу по созданию сразу восьми таких препаратов, но официального разрешения ни одно средство пока еще не получило.
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