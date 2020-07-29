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В Китае академика привили экспериментальной вакциной от COVID-19


29.7.2020 09:03
В Китае академика привили экспериментальной вакциной от COVID-19Фото: vk.com

Китайский академик Гао Фу, возглавляющий Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР, заявил о том, что его привили экспериментальным образцом вакцины от нового коронавируса.

Решение было принято для того, чтобы убедить широкую общественность последовать его примеру, когда препарат будет официально одобрен властями.

Руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, академик Гао Фу рассказал о том, что его привили одной из вакцин, которая пока имеет статус экспериментальной. Ученый выразил надежду на то, что препарат окажется эффективным.

Гао Фу рассказал об этом в ходе вебинара компании Alibaba Health, сообщает агентство Associated Press (AP). Академик пока не пояснил, когда и каким именно образом ему вводилось новое средство. Остается неизвестным и то, проводился ли этот опыт в рамках исследования, одобренного властями страны.

Китайские ученые сейчас продолжают работу по созданию восьми вакцин от коронавирусной инфекции. Официального разрешения ни одного средство пока не получило. Сотрудники Alibaba Health имели возможность получить дозы одной из экспериментальных вакцин в минувшем марте, после этого ряд экспертов выразил сомнение в этических обоснованиях такого подхода.

Ранее стало известно о вспышке COVID-19 в китайском городе Далянь в провинция Ляонин. Органам здравоохранения предстоит в течение ближайших четырех суток провести тестирование более чем шести миллионов человек, заявил начальник Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

После этого коронавирус успел распространиться еще на пять районов страны и девять городов, включая Пекин.

Автор: Злата Богатова

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