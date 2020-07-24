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Россия возобновит полеты за рубеж с трех направлений
08:12
Фото: vk.com
Рейсы в столицу Великобритании - Лондон, курорты Турции и на остров Занзибар станут первыми после того, как Россия возобновит международное авиасообщение, которое было прервано по причине пандемии коронавируса в конце марта.
С 1 августа самолеты будут летать за рубеж, но пока лишь из трех городов - Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.
Как только глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о решении начать возобновление международного авиасообщения, ряд авиакомпаний уже анонсировал открытие рейсов в турецкие города. При этом на сервисах путешествий даже был зафиксирован кратный рост поиска авиабилетов.
Ранее премьер-министр РФ, информируя об открытии с августа заграничных рейсов, пояснил также, что это ускорит возвращение граждан из-за рубежа.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, первыми станут рейсы в Лондон (Великобритания), на остров Занзибар и несколько городов в Турции. Самолеты туда будут следовать пока лишь исключительно из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.
Голикова уточнила, что такой порядок возобновления призван не допустить новые завозные случаи COVID-19 в Россию. Глава оперштаба пояснила также, что авиасообщение с Турцией будет восстанавливаться в два этапа. Начиная с 1 августа россияне смогут вылететь в Анкару и Стамбул, а через десять дней будут действовать рейсы в курортные города, включая Анталью и Бодрум.
После заграничных поездок россиянам будет необходимо в течение трех суток после возвращения на родину сделать тест на коронавирус, а потом представить его результаты на портале госуслуг. Кроме того, всем, кто направляется в Великобританию, придется соблюдать двухнедельный карантин.
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