Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россия возобновит полеты за рубеж с трех направлений

08:12

Фото: vk.com



Рейсы в столицу Великобритании - Лондон, курорты Турции и на остров Занзибар станут первыми после того, как Россия возобновит международное авиасообщение, которое было прервано по причине пандемии коронавируса в конце марта.



С 1 августа самолеты будут летать за рубеж, но пока лишь из трех городов - Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.



Как только глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о решении начать возобновление международного авиасообщения, ряд авиакомпаний уже анонсировал открытие рейсов в турецкие города. При этом на сервисах путешествий даже был зафиксирован кратный рост поиска авиабилетов.



Ранее премьер-министр РФ, информируя об открытии с августа заграничных рейсов, пояснил также, что это ускорит возвращение граждан из-за рубежа.



По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, первыми станут рейсы в Лондон (Великобритания), на остров Занзибар и несколько городов в Турции. Самолеты туда будут следовать пока лишь исключительно из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.



Голикова уточнила, что такой порядок возобновления призван не допустить новые завозные случаи COVID-19 в Россию. Глава оперштаба пояснила также, что авиасообщение с Турцией будет восстанавливаться в два этапа. Начиная с 1 августа россияне смогут вылететь в Анкару и Стамбул, а через десять дней будут действовать рейсы в курортные города, включая Анталью и Бодрум.



После заграничных поездок россиянам будет необходимо в течение трех суток после возвращения на родину сделать тест на коронавирус, а потом представить его результаты на портале госуслуг. Кроме того, всем, кто направляется в Великобританию, придется соблюдать двухнедельный карантин.



Автор: Злата Богатова

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