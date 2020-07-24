ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США
В Тегеране приземлился иранский лайнер, перехваченный истребителями США
На аукционе продадут записку принцессы Дианы
На аукционе продадут записку принцессы Дианы
В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабстве
В Мексике спасли более 20 детей, находившихся в рабстве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвымПропавший в Подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Эксперт Минздрава сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России осеньюЭксперт Минздрава сделал прогноз о ситуации с коронавирусом в России осенью
В Хабаровске очередная акция в поддержку Фургала собрала около 6,5 тыс. человекВ Хабаровске очередная акция в поддержку Фургала собрала около 6,5 тыс. человек
Россия возобновит полеты за рубеж с трех направленийРоссия возобновит полеты за рубеж с трех направлений
На аукционе продадут записку принцессы ДианыНа аукционе продадут записку принцессы Дианы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

К вопросу о книгах…К вопросу о книгах…
Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россия возобновит полеты за рубеж с трех направлений


08:12
Россия возобновит полеты за рубеж с трех направленийФото: vk.com

Рейсы в столицу Великобритании - Лондон, курорты Турции и на остров Занзибар станут первыми после того, как Россия  возобновит международное авиасообщение, которое было прервано по причине пандемии коронавируса в конце марта.

С 1 августа самолеты будут летать за рубеж, но пока лишь из трех городов - Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как только глава российского правительства Михаил Мишустин объявил о решении начать возобновление международного авиасообщения, ряд авиакомпаний уже анонсировал открытие рейсов в турецкие города. При этом на сервисах путешествий даже был зафиксирован кратный рост поиска авиабилетов.

Ранее премьер-министр РФ, информируя об открытии с августа заграничных рейсов, пояснил также, что это ускорит возвращение граждан из-за рубежа.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, первыми станут рейсы в Лондон (Великобритания), на остров Занзибар и несколько городов в Турции. Самолеты туда будут следовать пока лишь исключительно из Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Голикова уточнила, что такой порядок возобновления призван не допустить новые завозные случаи COVID-19 в Россию. Глава оперштаба пояснила также, что авиасообщение с Турцией будет восстанавливаться в два этапа. Начиная с 1 августа россияне смогут вылететь в Анкару и Стамбул, а через десять дней будут действовать рейсы в курортные города, включая Анталью и Бодрум.

После заграничных поездок россиянам будет необходимо в течение трех суток после возвращения на родину сделать тест на коронавирус, а потом представить его результаты на портале госуслуг. Кроме того, всем, кто направляется в Великобританию, придется соблюдать двухнедельный карантин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

США обязали Пекин закрыть консульство в ХьюстонеСША обязали Пекин закрыть консульство в Хьюстоне
В Чикаго при защите памятника Колумбу пострадали 18 полицейскихВ Чикаго при защите памятника Колумбу пострадали 18 полицейских
Мишустин пообещал туристам вернуть до 15 тыс. рублей за поездки по РоссииМишустин пообещал туристам вернуть до 15 тыс. рублей за поездки по России
Актер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 годаАктер Театра имени Пушкина Андрей Сиротин умер в 34 года
В Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли пять человекВ Южной Корее при пожаре в распределительном центре погибли пять человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru