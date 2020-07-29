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Житель Урала расправился с супругой на глазах детей
29.7.2020 23:30
Фото: barlamane.com
Следственные органы Челябинской области возбудили дело по факту жестокого убийства женщины на дороге неподалеку от деревни Алексеевка, передает ТАСС.
По предварительным данным, преступление было совершено во время бытовой ссоры между супругами.
Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина нанес супруге несколько ножевых ранений. За происходящим на дороге наблюдали двое маленьких детей пары, которые в тот момент находились в автомобиле.
В отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в жестокой расправе над собственной женой на дороге у деревни Алексеевка (Саткинский район Челябинской области), возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ, пояснили в ведомстве.
По версии следствия, конфликт между супругами начался еще в машине. После того, как мужчина начал наносить жене удары ножом, она пыталась убежать. Однако он настиг ее и продолжал причинять повреждения, пока она не скончалась. В этот момент, судя по сообщениям местных СМИ, к месту происшествия начали подходить очевидцы, ставшие невольными свидетелями убийства.
Подозреваемый задержан. Две маленькие девочки уже переданы бабушке - матери погибшей женщины.
Ранее в Москве был задержан, а потом арестован, сын бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Столичный Басманный суд принял решение об аресте Муртузали Меджидова на срок до 28 сентября по обвинению в причастности к гибели студентки из МГИМО.
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