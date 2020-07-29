ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажа
В Дагестане погиб четырехлетний ребенок, выпавший из окна восьмого этажа
Напавшие на силовика в Ингушетии похитили его табельное оружие
 Напавшие на силовика в Ингушетии похитили его табельное оружие
Под Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI века
Под Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI века
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о терактеВ Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о теракте
В Петербурге расчленили украинского рэпера Энди КартрайтаВ Петербурге расчленили украинского рэпера Энди Картрайта
В Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу УкраиныВ Севастополе военного арестовали за госизмену в пользу Украины
В России определен срок гибели коронавируса в водеВ России определен срок гибели коронавируса в воде
Онищенко не советует ехать на отдых в ТурциюОнищенко не советует ехать на отдых в Турцию

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из Дагестана


29.7.2020 21:09
В Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из ДагестанаФото: azmedia.az

Столичный Басманный суд принял решение об аресте Муртузали Меджидова на срок до 28 сентября, передает ТАСС.

Сына бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова обвиняют в причастности к гибели студентки из МГИМО.

Как пояснила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, обвиняемый в убийстве девушки арестован на два месяца, на срок до 28 сентября 2020 года. Решение было принято в рамках уголовного дела по факту гибели студентки МГИМО.

ЧП случилось весной 2018 года, когда из окна с большой высоты выпала студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Девушку госпитализировали с территории образовательного учреждения. Она получила тяжелейшие травмы и не могла давать показания. Несмотря на все усилия столичных медиков, студентка МГИМО впала в кому и через три недели скончалась.

Со слов свидетелей, незадолго до трагического происшествия Томирис Байсафу ссорилась со своим молодым человеком. Конфликт произошел в аудитории, расположенной на четвертом этаже университета. Первоначально уголовное дело возбудили по статье о доведении до самоубийства - следствие полагало, что девушка могла сама выброситься из окна.

Накануне утром Муртузали Меджидова, который в прошлом встречался с погибшей девушкой, был задержан. Сыну бывшего высокопоставленного дагестанского чиновника уже предъявили обвинение в убийстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI векаПод Новгородом разобрали и заново собрали деревянную церковь XVI века
Во Вьетнаме зафиксирована вспышка более агрессивной формы коронавирусаВо Вьетнаме зафиксирована вспышка более агрессивной формы коронавируса
В Ингушетии убили сотрудника РосгвардииВ Ингушетии убили сотрудника Росгвардии
В Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из ДагестанаВ Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из Дагестана
В Китае академика привили экспериментальной вакциной от COVID-19В Китае академика привили экспериментальной вакциной от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru