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В Москве по делу о гибели студентки МГИМО арестован сын экс-чиновника из Дагестана
29.7.2020 21:09
Фото: azmedia.az
Столичный Басманный суд принял решение об аресте Муртузали Меджидова на срок до 28 сентября, передает ТАСС.
Сына бывшего председателя правительства Дагестана Мухтара Меджидова обвиняют в причастности к гибели студентки из МГИМО.
Как пояснила пресс-секретарь суда Ирина Морозова, обвиняемый в убийстве девушки арестован на два месяца, на срок до 28 сентября 2020 года. Решение было принято в рамках уголовного дела по факту гибели студентки МГИМО.
ЧП случилось весной 2018 года, когда из окна с большой высоты выпала студентка из Казахстана Томирис Байсафу. Девушку госпитализировали с территории образовательного учреждения. Она получила тяжелейшие травмы и не могла давать показания. Несмотря на все усилия столичных медиков, студентка МГИМО впала в кому и через три недели скончалась.
Со слов свидетелей, незадолго до трагического происшествия Томирис Байсафу ссорилась со своим молодым человеком. Конфликт произошел в аудитории, расположенной на четвертом этаже университета. Первоначально уголовное дело возбудили по статье о доведении до самоубийства - следствие полагало, что девушка могла сама выброситься из окна.
Накануне утром Муртузали Меджидова, который в прошлом встречался с погибшей девушкой, был задержан. Сыну бывшего высокопоставленного дагестанского чиновника уже предъявили обвинение в убийстве.
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