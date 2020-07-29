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В Лондоне автопортрет Рембрандта продан за рекордные $18,7 млн


29.7.2020 10:32
В Лондоне автопортрет Рембрандта продан за рекордные $18,7 млнФото: andrey-eltsov.ru

Полотно кисти Рембрандта (Харменс ван Рейн, 1606-1669) продали за £14,5 млн ($18,7 млн) на аукционе в Лондоне, передает ТАСС.

Сумма оказалась рекордной для автопортретов знаменитого голландского художника, которые когда-либо выставлялись на торгах.

Со ссылкой на представителей аукционного дома Sotheby's отмечается, что сейчас проходят торги, получившие название "От Рембрандта до Рихтера". В число лотов входил автопортрет Рембрандта, который эксперты предварительно оценивали в £12-16 млн ($15-20 млн). Картину из частного собрания продали во вторник.

Полотно создавалось в 1632 году, художнику тогда было двадцать шесть лет. Картина признана очень редкой, являясь лишь одной из двух, в которой Рембрандт изобразил себя в парадной одежде - в шляпе и воротнике. Всего же художник в течение своей карьеры написал около восьмидесяти автопортретов.

За картину боролись сразу шесть ценителей искусства. В итоге сумма, за которую один из коллекционеров приобрел полотно, более чем вдвое превысила предыдущий рекорд. Он был установлен в 2003 году, когда автопортрет Рембрандта ушел с молотка за £6,9 млн.

Ранее власти Италии возвратили Франции работу уличного художника Бэнкси, которая была украдена в начале прошлого года. Торжественная церемония передачи прошла в здании посольства Франции в Риме. Рисунок печальной девушки появился ранее на одной из запасных дверей концертного зала в память о террористической атаке в "Батаклане", где 13 ноября 2015 года были убиты около девяноста человек.

Автор: Злата Богатова

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