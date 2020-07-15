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Италия вернула Франции похищенный рисунок Бэнкси


15.7.2020 00:15
Италия вернула Франции похищенный рисунок БэнксиФото: ruv.is

Власти Италии возвратили Франции работу уличного художника Бэнкси, которая была украдена в начале прошлого года.

Торжественная церемония передачи прошла в здании посольства Франции в Риме, передает La Repubblica.

Как заявил во время официального мероприятия французский посол Кристиан Массе, в те трагические дни "через эту запасную дверь спаслись множество людей".

Рисунок печальной девушки появился ранее на одной из запасных дверей концертного зала в память о террористической атаке в "Батаклане", где 13 ноября 2015 года были убиты около девяноста человек. Одновременно с вооруженным нападением во время концерта группы Eagles of Death Metal боевики тогда осуществили еще ряд акций, жертвами которых в общей сложности стали 130 человек, более трехсот пострадали.

О краже рисунка Бэнкси стало известно в январе прошлого года. Представители "Батаклана" выразили глубокое возмущение в связи с кражей. По версии следствия, злоумышленники с помощью болгарки отпилили дверь концертного зала, а потом вывезли ее в фургоне за пределы страны. В минувшем июне рисунок был найден в сельском доме в центральной Италии.

По подозрению в причастности к краже и пособничестве задержаны несколько человек, расследование продолжается.

Бэнкси - один из наиболее известных уличных художников, который в своем  творчестве реагирует на важные социально-политические темы. Многие его рисунки имеют выраженную направленность против политики и войн, а также капитализма. Настоящее имя художника все еще остается тайной. О том, кем на самом деле является Бэнкси, существует много предположений. Однако он уже много лет предпочитает скрываться за творческим псевдонимом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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