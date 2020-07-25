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В Петербурге восстановили скульптуру коня на Аничковом мосту


25.7.2020 10:54
В Петербурге восстановили скульптуру коня на Аничковом мостуФото: monumentskulptura.ru

Реставраторам удалось восстановить разорванные поводья уздечки одной из групп Укротителей коней на Аничковом мосту, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на музей городской скульптуры Петербурга.

Специалисты установили, что повод был вырван из одного авторского крепежа.

Конструкции оказались поврежденными и-за воздействия механической силы. В результате поврежденный повод висел на втором креплении. Как пояснили специалисты, место соединения с верхней частью повода при создании скульптуры не было запаяно либо закреплено каким-то другим способом.

После того, как Реставрационный совет решил воссоздать авторский способ прикрепления фрагментов, только состыковав их, была произведена замена поврежденного латунного крепежа на подобный новый, рассказали представители музея.

Аничков мост был создан в 1716 году, он расположен в историческом центре Северной столицы. Мост соединяет Безымянный и Спасский острова, разделенные рекой Фонтанкой. Украшающие мост скульптурные группы "Укрощение коня человеком" Петра Клодта уже давно считаются одним из символов Петербурга.

Повреждение уздечки было выявлено в середине минувшего июня, вскоре после выходки отдыхающего, который решил влезть на коня. Позднее реставраторы пришли к выводу, что инцидент лишь усугубил уже имевшееся повреждение повода.

Ранее стало известно том, что в Санкт-Петербурге к ноябрю следующего года проведут реставрацию Новодевичьего монастыря, где располагается Новодевичье кладбище. Предполагается, что общая стоимость работ по реконструкции зданий составит более 140 млн рублей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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